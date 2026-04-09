Στο «παρά πέντε» μιας γενικευμένης σύρραξης ΗΠΑ-Ιράν: Πώς το Πακιστάν πέτυχε μεγάλη διπλωματική νίκη

Σε μια δραματική διπλωματική αναμέτρηση με παγκόσμιες προεκτάσεις, οι ηγέτες του Πακιστάν βρέθηκαν ένα βήμα πριν την απόλυτη απογοήτευση, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν απειλούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες πυρετωδών διαβουλεύσεων, αδιάκοπων τηλεφωνικών επαφών και παρασκηνιακών παρεμβάσεων, το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης μοιάζει πιο ορατό από ποτέ.

Στο Ισλαμαμπάντ, το κλίμα ήταν βαρύ, σύμφωνα με τον Guardian. Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ εμφανίστηκε εμφανώς ανήσυχος, προειδοποιώντας για τις δραματικές συνέπειες μιας γενικευμένης σύρραξης. Η ειρήνη, όπως τόνισε, έμοιαζε πλέον μακρινό σενάριο, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά ζοφερή».

Το Πακιστάν τραβά το... αυτί του Ιράν

Την ίδια στιγμή, στο πεδίο των συγκρούσεων, η ένταση κλιμακωνόταν επικίνδυνα. Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, ενώ ιρανικές επιθέσεις έπληξαν στρατηγικής σημασίας πετροχημικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, πυροδοτώντας φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης στον Κόλπο. Η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν αντέδρασε με ασυνήθιστα αυστηρή ρητορική, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Παράλληλα, στην Ουάσιγκτον, η ένταση μεταφερόταν και σε επίπεδο δηλώσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους, εκτοξεύοντας απειλές άνευ προηγουμένου προς το Ιράν και θέτοντας ασφυκτικά τελεσίγραφα για κατάπαυση του πυρός.

Για το Πακιστάν, η διαμεσολάβηση δεν ήταν απλώς μια διπλωματική αποστολή κύρους, αλλά ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Η οικονομική σταθερότητα, η ασφάλεια και οι γεωπολιτικές ισορροπίες της χώρας κρέμονταν από μια λεπτή κλωστή, ιδίως μετά τη σύναψη αμυντικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία, που θα μπορούσε να το σύρει άμεσα στη σύγκρουση.

Το παρασκήνιο της κίνησης

Στο παρασκήνιο, ο ισχυρός άνδρας του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, μαζί με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ασίμ Μαλίκ, κινήθηκαν αθόρυβα αλλά αποφασιστικά, διατηρώντας ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη. Οι επαφές τους εκτείνονταν από τον ίδιο τον Τραμπ και κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, έως την ιρανική πολιτική και διπλωματική ηγεσία.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί «ικεσίας» του Ιράν για εκεχειρία, η πραγματικότητα, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, ήταν πολύ πιο σύνθετη. Και οι δύο πλευρές αναζητούσαν διέξοδο, ωστόσο η πίεση φέρεται να προερχόταν κυρίως από την αμερικανική πλευρά, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε μια σύγκρουση που εκτιμούσε ότι θα είχε σύντομη διάρκεια.

Η παρέμβαση του Πεκίνου

Το καθοριστικό σημείο καμπής, ωστόσο, ήρθε με την εμπλοκή της Κίνας. Το Πεκίνο, που μέχρι τότε τηρούσε επιφυλακτική στάση, φέρεται να ενεργοποιήθηκε δυναμικά, ασκώντας κρίσιμη επιρροή στην Τεχεράνη. Με διαβεβαιώσεις ασφαλείας και εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις της ιρανικής ηγεσίας.

Μέσα σε λίγες ώρες, το κλίμα άλλαξε αισθητά. Από την απόγνωση, το Ισλαμαμπάντ πέρασε σε συγκρατημένη αισιοδοξία, με τον Σαρίφ να κάνει λόγο για «αχτίδα ελπίδας». Λίγο πριν τα ξημερώματα, το φαινομενικά αδύνατο έγινε πραγματικότητα: μια εύθραυστη αλλά κρίσιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε από αναλυτές ως μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές επιτυχίες του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια, αποτρέποντας, έστω και προσωρινά, ένα σενάριο ευρείας περιφερειακής σύρραξης.

Ωστόσο, το σκηνικό παραμένει ρευστό. Σκιές αβεβαιότητας εξακολουθούν να πλανώνται, με φόβους για πιθανές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διαδικασία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για την ειρήνη μόλις ξεκίνησε.