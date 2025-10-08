Στο ΠΑΣΟΚ είχαν επέτειο αλλά δε τη γιόρτασαν

Μέσα στον κακό χαμό που προκλήθηκε τη Δευτέρα με την ανακοίνωση της παραίτησης Τσίπρα, όλο το πολιτικό ρεπορτάζ και όλα τα πολιτικά κόμματα -και λογικά- ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, τι σηματοδοτεί και ποιες οι επιπτώσεις θα έχει ο κάθε χώρος.

Το ίδιο συνέβη και στο ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να μη θυμηθεί κανείς τι είχε συμβεί τέτοια ημέρα πριν από ένα χρόνο, στις 6 Οκτωβρίου του 2024. Ήταν ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών που έβγαζε το ΠΑΣΟΚ με τρόπο -κατά κοινή ομολογία- πετυχημένο και ενωτικό από μια τρίμηνη διαδικασία, η οποία ανησύχησε πολλούς ότι μπορεί να το βυθίσει στην εσωστρέφεια.

Συνέβη όμως το αντίθετο... Το κόμμα ενεργοποιήθηκε, οι υποψήφιοι αντάλλαξαν πολιτικά επιχειρήματα και λιγότερα βέλη, έκπληξη ως προς την ηγεσία δεν υπήρξε, αφού ο Ανδρουλάκης πήρε το προβάδισμα και μια βδομάδα μετά επανεξελέγη πρόεδρος με 60%, ενώ από τότε και μέχρι τα Χριστούγεννα το ΠΑΣΟΚ πήρε την ανιούσα στις δημοσκοπήσεις φτάνοντας στο 16-17%.

Προφανώς, ουδείς γιόρτασε την επέτειο, αν όμως υπάρχει ένας στόχος αυτή την περίοδο στην ηγεσία είναι το «τίναγμα» προς τα πάνω μέχρι τις γιορτές. Κι όχι απαραίτητα επειδή έθεσε ζήτημα βελόνας εντός διμήνου ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά κυρίως διότι σύντομα στην εξίσωση προστίθεται (ενδεχομένως) και η παράμετρος Τσίπρας...