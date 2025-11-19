Στο ΠΑΣΟΚ έπιασαν τα μολύβια για το Συνέδριο αλλά μια απουσία «έβγαλε μάτι»

Πέρα από ορισμένες ενστάσεις γενικότερου πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου από τον Χάρη Καστανίδη, η χθεσινή συνεδρίαση της Γραμματείας Προγράμματος ενόψει συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε λαβράκι.

Τα περισσότερα στελέχη, προεδρικοί και αντιπολιτευόμενοι, μάλλον έχουν αποφασίσει αυτή την περίοδο να σηκώσουν τα μανίκια και να πιάσουν τα μολύβια. Το λογικό είναι αυτό, ωστόσο αλλιώς μας είχαν συνηθίσει τους τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Τα χρονοδιαγράμματα που μπήκαν από τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος Λευτέρη Καρχιμάκη, για να είναι έτοιμο το πρόγραμμα στην τελική του μορφή, είναι ασφυκτικά. Μέχρι 9 Ιανουαρίου πρέπει να έχει παραδοθεί, καταμερισμός εργασίας θα γίνει ως την προσεχή Παρασκευή και θα ακολουθήσει θεματική επέκταση και εξειδίκευση. Υπάρχει φυσικά η μαγιά του προγράμματος της ΔΕΘ, το οποίο όμως θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, προκειμένου να γίνει σαφές ποιους θέλει να εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και ποιες είναι οι προγραμματικές του προτεραιότητες (πχ μικρομεσαίοι, νέοι, εργαζόμενοι, υγιείς παραγωγικές δυνάμεις κτλ)

Από τις εισηγήσεις που ξεχώρισα, αυτή του Φίλιππου Σαχινίδη που ζήτησε να αποσαφηνιστεί το όραμα του προγράμματος και να υπάρχει σύνδεση με ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα πχ σε ποια Ευρώπη, η σχέση κράτους – αγοράς κ.α., του Γιώργου Νικητιάδη για ένα ολιστικό παραγωγικό μοντέλο που θα συνδυάζει τουρισμό και αγροτική παραγωγή, του Παναγιώτη Βάρδα για το ρόλο των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπήρχε και μια απουσία (δεν ήταν η μοναδική) αυτή όμως έχει τη σημασία της. Του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που απουσιάζει. Έλειπε και από άλλα κορυφαία γεγονότα του ΠΑΣΟΚ, όπως η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη στο Ζάππειο και η ΔΕΘ, επιλέγοντας έναν μοναχικό δρόμο σιωπής – αποχής, αφού είναι γνωστό ότι με τον Ανδρουλάκη (να το πω κάπως ωμά) δε μιλιούνται.

Προς το παρόν λοιπόν, μόνο Βουλή και Αρκαδία και βλέπουμε...