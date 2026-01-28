Στο ΠΑΣΟΚ με γεφυροποιό τον Σγουρό

Πλέον ο κόσμος το' χει τούμπανο ότι η Νίνα Κασιμάτη βρίσκεται στον προθάλαμο της επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ και απ’ ότι φαίνεται το μόνο που απομένει είναι ο χρόνος που θα επισφραγιστεί.

Η ίδια δεν το έχει διαψεύσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν και μιλώντας γενικά έχει ανάψει το πράσινο φως. Ο επικεφαλής της διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης με τον τρόπο του είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μπλοκαριστεί η εξέλιξη. Και μάλλον βρέθηκε και ο γεφυροποιός για μια πρώτη κοινή παρουσία της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε πασοκικό ακροατήριο.

Είναι ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, του οποίου η παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» έκανε εκδήλωση κοπής πίτας όπου έδωσε το παρών και μάλιστα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων η Νίνα Κασιμάτη.

Τα χαμόγελα και η άνετη συνύπαρξη με τους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προδιαθέτουν για το μελλοντικό καλωσόρισμα της πρώην συντρόφισσας μετά από σχεδόν 16 χρόνια στο «σπίτι της...».