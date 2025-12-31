Στο ΠΑΣΟΚ με «προξενητή» τον Καρχιμάκη;

Μια φωτογραφία λένε, ισούται με χίλιες λέξεις. Αλλά πολλές φορές μέσω μιας εικόνας δημιουργούνται εντυπώσεις.



Τι από τα δύο ισχύει στην περίπτωση της φωτογραφίας που ανέβασε στα social media χθες ο Μιχάλης Καρχιμάκης με τον Ευάγγελο Αποστολάκη και μάλιστα σφίγγοντας τα χέρια τους, όπως συμβαίνει όταν υπάρχει κάποια συμφωνία;



Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έβαλε και λεζάντα στην ανάρτησή του «με Βαγγέλη Αποστολάκη για καφέ», ενώ και οι δύο ποζάρουν ευδιάθετοι.



Στα πασοκικά «πηγαδάκια» εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο ναύαρχος και ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα βλέπει με θετικό μάτι το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη.

Υπενθυμίζω ότι είχε παραστεί και στη σύσκεψη που είχε συγκαλέσει πρόσφατα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στην Κρήτη μετά το μακελειό στα Βορίζια. Δεν αποκλείεται επομένως να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για τις εθνικές εκλογές. Άγνωστη παραμένει ακόμη η περιφέρεια που θα έδινε τη μάχη αλλά έχει ακουστεί το σενάριο της Ανατολικής Αττικής όπου η Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστεί και σε δεύτερη έδρα (τη μία και μοναδική κατέχει σήμερα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης).



Ο κ. Αποστολάκης είχε επιλεγεί στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε επί Κασσελάκη, χωρίς να κάνει το λάθος να προσχωρήσει στο κόμμα του.



Μπορεί βέβαια, ο ναύαρχος να τα είπε με τον συντοπίτη του (από Ρέθυμνο ο Αποστολάκης, από Λασίθι ο Καρχιμάκης) λόγω κοινής κρητικής ρίζας.

Αλλά η ανάρτηση, τα χαμογελαστά πρόσωπα και τα ενωμένα χέρια, μάλλον σε πολιτικό deal παραπέμπουν...

