Στο Πεκίνο ο Λαβρόφ: Η «σφήνα» στο Ιράν και τα σχέδια για να πουλήσει περισσότερο πετρέλαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ. Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ενεργειακό άνοιγμα στο Πεκίνο επιχειρεί η Ρωσία θέλοντας να μπει «σφήνα» στο Ιράν και να καλύψει το έλειμα πετρελαίου που αντιμετωπίζει η οικονομία της Κίνας. Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε από το Πεκίνο, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας του.

Ακόμη, ο Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται έτσι να υποδεχθεί, τον έναν μετά τον άλλον, τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ -η αναβληθείσα επίσκεψή του αναμένεται πλέον να γίνει στα μέσα του Μαΐου- και τον ρώσο ομόλογό του Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

