Στο πλευρό της Κύπρου η Ολλανδία - «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας», το μήνυμα Γιέτεν

Η στήριξη προς την Κύπρο δεν εκφράζεται πλέον μόνο με διπλωματικές διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά και δημόσια, στο πεδίο όπου οι κυβερνήσεις στέλνουν πλέον πολιτικά μηνύματα. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Rob Jetten σε ανάρτηση του κάνει σαφή αναφορά στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι η Ολλανδία στέκεται στο πλευρό της Κύπρου και πως «η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια».

Σχεδόν αμέσως ακολούθησε απάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ευχαρίστησε τον Ολλανδό πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του για την έμπρακτη στήριξη προς τη Λευκωσία.

Το μήνυμα της Χάγης

Η παρέμβαση Jetten εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση μετά την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ανησυχίες για την ασφάλεια της Κύπρου. Το μήνυμα του Ολλανδού πρωθυπουργού είχε ιδιαίτερο βάρος επειδή αποφεύγει τη συνήθη διπλωματική φλυαρία. Η φράση ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι και ασφάλεια της Ολλανδίας αποτυπώνει στην πράξη την αντίληψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζεται ως κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και όχι ως μακρινό πρόβλημα της νοτιοανατολικής γωνιάς της Ένωσης.

The Netherlands stands with Cyprus. Your security is our security. 🇳🇱🇪🇺🇨🇾 https://t.co/EobKIGLJhz — Rob Jetten (@MinPres) March 10, 2026

Η απάντηση Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον Rob Jetten και την ολλανδική κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη στήριξη, συνδέοντάς την ευθέως με την απόφαση ανάπτυξης ολλανδικής φρεγάτας στην περιοχή μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Ο Ν. Χριστοδουλίδης έδωσε και το πολιτικό περίγραμμα της κίνησης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη και ότι η στήριξη προς την Κύπρο αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ολλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την αποστολή της φρεγάτας αεράμυνας και διοίκησης Zr. Ms. Evertsen στην Ανατολική Μεσόγειο, κατόπιν γαλλικού αιτήματος, με αποστολή να συμβάλει στην προστασία της Κύπρου, άλλων συμμάχων και της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή. Το Reuters μετέδωσε ότι η ανάπτυξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ κυπριακά και διεθνή μέσα την εντάσσουν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλέγμα αποτροπής που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την Κύπρο.

Είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι μετά τη Γαλλία και την Ελλάδα, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν να εμφανιστούν δημόσια ως μέρος μιας ομπρέλας προστασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία.