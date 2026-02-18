Στο πλευρό του Αλμέιδα η διοίκηση της Σεβίλλης: «Υπερβολική η τιμωρία - Τον υποστηρίζουμε πλήρως»

Ο Ματίας Αλμέιδα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας του από την Ισπανική Ομοσπονδία και τη διοργανώτρια αρχή της La Liga για το επεισόδιο με τον διαιτητή του αγώνα της Σεβίλλης εναντίον της Αλαβές.

Ο Αργεντίνος πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 7 αγωνιστικών από τον πάγκο της ομάδας, καθώς όπως αναφέρεται στο φύλλο αγώνα και στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης «διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά της απόφασης του διαιτητή, αρνήθηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε, καθυστέρησε το παιχνίδι, το οποίο διακόπηκε και διατήρησε υποτιμητική και απαξιωτική στάση απέναντι στους διαιτητές».

Υπενθυμίζουμε πως ο Αλμέιδα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - βάσει του υλικού της τηλεοπτικής μετάδοσης - και στη συνέχεια «εξερράγη», εξαπολύοντας ύβρεις κατά του πρώτου διαιτητή, τον οποίο και προσέγγισε απειλητικά.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας του Αλμέιδα, η διοίκηση της Σεβίλλης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει την απόλυτη στήριξη στον προπονητή της. Οι Σεβιγιάνοι τονίζουν παράλληλα πως η ποινή είναι υπερβολική και πως υπογράμμισαν πως θα διεκδικήσουν με έφεση την ανατροπή της απόφασης.

Η ανακοίνωση της Σεβίλλης

«Η Σεβίλλη, αφού έμαθε για την επαπειλούμενη τιμωρία επτά αγώνων από την Επιτροπή Αγώνων στον προπονητή μας, Ματίας Αλμέιδα, για την αποβολή του στον αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου εναντίον της Αλαβές, επιθυμεί να ανακοινώσει:

-Την πλήρη υποστήριξή της στον προπονητή μας απέναντι σε μια τιμωρία που θεωρεί υπερβολική.

-Ότι συμμερίζεται τη λύπη και τις συγγνώμες που εξέφρασε ο ίδιος ο προπονητής μετά τον αγώνα για τη δική του αντίδραση.

-Ότι το νομικό τμήμα του συλλόγου θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ασκήσει έφεση κατά αυτού που θεωρεί υπερβολική κύρωση, τόσο ως προς τον αριθμό των επιβληθέντων αγώνων όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των γεγονότων.

-Η Σεβίλλη FC σέβεται τους νόμιμους αθλητικούς φορείς και τις αποφάσεις τους, αλλά θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά της και αυτά του προπονητή της».