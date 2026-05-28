«Στο πόδι» η Γαλλία εν όψει τελικού Champions League - Πάνω από 20.000 αστυνομικοί σε ετοιμότητα
Την ημέρα του τελικού του Champions League σε ετοιμότητα θα βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν τα επεισόδια.
Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης (30/05, 19:00) και στην Γαλλία όλοι είναι... στο πόδι.
Η ανησυχία είναι μεγάλη και οι Γάλλοι θέλουν να αποφύγουν τα χειρότερα, δηλαδή επεισόδια που έχουν συμβεί στο παρελθόν σε μετά ή και πριν από μεγάλες διοργανώσεις. Επομένως ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες ανακοίνωσε πως 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα είναι στις επάλξεις το Σάββατο, μαζί με ακόμα 8.000 στην μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού. Ο υπουργός ανέφερε πως «πρόκειται για μια πολύ σημαντική αστυνομική παρουσία» και συνέχισε λέγοντας: «Αναμένουμε ότι αν κερδίσει η Παρί Σεν Ζερμέν, θα υπάρξουν μεγάλα πλήθη σε όλη την πρωτεύουσα» ενώ εξήγησε πως για αυτό υπάρχει «μεγάλη ανάπτυξη για τον περιορισμό τυχόν αναταραχών».