«Στο πόδι» η Γαλλία εν όψει τελικού Champions League - Πάνω από 20.000 αστυνομικοί σε ετοιμότητα

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης (30/05, 19:00) και στην Γαλλία όλοι είναι... στο πόδι.

Η ανησυχία είναι μεγάλη και οι Γάλλοι θέλουν να αποφύγουν τα χειρότερα, δηλαδή επεισόδια που έχουν συμβεί στο παρελθόν σε μετά ή και πριν από μεγάλες διοργανώσεις. Επομένως ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες ανακοίνωσε πως 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα είναι στις επάλξεις το Σάββατο, μαζί με ακόμα 8.000 στην μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού. Ο υπουργός ανέφερε πως «πρόκειται για μια πολύ σημαντική αστυνομική παρουσία» και συνέχισε λέγοντας: «Αναμένουμε ότι αν κερδίσει η Παρί Σεν Ζερμέν, θα υπάρξουν μεγάλα πλήθη σε όλη την πρωτεύουσα» ενώ εξήγησε πως για αυτό υπάρχει «μεγάλη ανάπτυξη για τον περιορισμό τυχόν αναταραχών».