Στο ψυχιατρείο με εισαγγελική εντολή ο άνδρας που γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον

Ένας 30χρονος που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα είναι τελικά το άτομο που το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου, γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στον δρόμο.



Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ιλίου και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εξέταση που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του στο ΨΝΑ Δαφνί. Να σημειώσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν αντίρροπα βρέθηκαν το ένα μπροστά στο άλλο, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να κάνει όπισθεν για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.



Τότε, ο 30χρονος -λέγοντας ότι είναι επαγγελματίας οδηγός και γνωρίζει τι πρέπει να γίνει- κατέβηκε από το όχημά του πήγε προς την πλευρά της γυναίκας, υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός και στη συνέχεια της έριξε γροθιά στο πρόσωπο. Κι όλα αυτά μπροστά στο ανήλικο παιδί της, με τον δράστη αμέσως μετά να μπαίνει στο όχημά του, να κάνει όπισθεν και να εξαφανίζεται.



Μετά την ταυτοποίησή του, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιλίου τον εντόπισαν στην οικία του, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν για τα περαιτέρω.