Στο ραντάρ της ΕΛΑΣ μηχανόβιος που έτρεχε με πάνω από 240 χλμ/ώρα - Ανέβασε βίντεο στα social media
Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.
Νέα υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης ήρθε στο φως το Σάββατο (2/5) μετά από ψηφιακή «έρευνα» της ΕΛ.ΑΣ., με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο που κατέγραφε και δημοσίευε τα ριψοκίνδυνα κατορθώματά του με μοτοσικλέτα στα social media.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές.
Στα χαρακτηριστικά πλάνα εμφανίζεται ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού να κινείται στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας-Θήβας αναπτύσσοντας ιλιγγιώδεις ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.
Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο Έλληνα, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.
Ακόμα, την Πέμπτη (30/4) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα