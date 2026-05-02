Στο ραντάρ της ΕΛΑΣ μηχανόβιος που έτρεχε με πάνω από 240 χλμ/ώρα - Ανέβασε βίντεο στα social media

Νέα υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης ήρθε στο φως το Σάββατο (2/5) μετά από ψηφιακή «έρευνα» της ΕΛ.ΑΣ., με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο που κατέγραφε και δημοσίευε τα ριψοκίνδυνα κατορθώματά του με μοτοσικλέτα στα social media.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές.

Στα χαρακτηριστικά πλάνα εμφανίζεται ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού να κινείται στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας-Θήβας αναπτύσσοντας ιλιγγιώδεις ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.

Ταυτοποιήθηκε 37χρονος που ανέβασε βίντεο στα social media με τον ίδιο να τρέχει με τη μοτοσικλέτα του με ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα - Κατασχέθηκε η μηχανή pic.twitter.com/AzyYILAVpv — Flash.gr (@flashgrofficial) May 2, 2026

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο Έλληνα, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, την Πέμπτη (30/4) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα