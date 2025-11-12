Σπορ Μπάσκετ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Ολυμπιακός

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μαζί με τους Αγγελόπουλους στο ΣΕΦ η πρέσβειρα των ΗΠΑ (pics)

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται στο ΣΕΦ, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις - Μαζί και ο Νίκος Τσάκος.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Λίγο πριν το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, ο φωτογραφικός φακός «εντόπισε» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. 

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα παρακολουθεί το παιχνίδι μαζί με τους ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ενώ πίσω τους κάθεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας «ΑρρένΑ», Νίκος Τσάκος.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο

Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Ολυμπιακός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader