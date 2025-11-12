Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μαζί με τους Αγγελόπουλους στο ΣΕΦ η πρέσβειρα των ΗΠΑ (pics)

Λίγο πριν το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, ο φωτογραφικός φακός «εντόπισε» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα παρακολουθεί το παιχνίδι μαζί με τους ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ενώ πίσω τους κάθεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας «ΑρρένΑ», Νίκος Τσάκος.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο

Eurokinissi

Eurokinissi