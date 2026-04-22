Στο «σφυρί» η κιθάρα του Slash και το τελευταίο αυτόγραφο Τζον Λένον λίγο πριν τη δολοφονία του

Μια ιδιαίτερα σημαντική συλλογή αντικειμένων από τον χώρο της μουσικής πρόκειται να δημοπρατηθεί την επόμενη εβδομάδα, με τη συνολική αξία να εκτιμάται περίπου στις 1,5 εκατομμύρια στερλίνες. Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά κομμάτια περιλαμβάνονται η κιθάρα του Slash, καθώς και ένα πόστερ που είχε υπογράψει ο Τζον Λένον λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του.

Συνολικά, περισσότερα από 400 αντικείμενα θα παρουσιαστούν στη δημοπρασία Music Memorabilia Live Auction του οίκου Propstore στο Λονδίνο, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Απριλίου. Η συλλογή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από κοστούμια και μουσικά όργανα έως φωτογραφίες.

Τα σπάνια εκθέματα που θα βγουν στο «σφυρί»

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει η κιθάρα Gibson Les Paul ’59 Custom Shop, την οποία έχει χρησιμοποιήσει και υπογράψει ο Slash, κιθαρίστας των Guns N’ Roses. Το συγκεκριμένο όργανο συνδέεται με την περιοδεία «Not In This Lifetime… Tour» του συγκροτήματος και η αξία του εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 150.000 και 300.000 λιρών.

Ο οίκος παρουσιάζει επίσης μια προωθητική αφίσα για το τελευταίο άλμπουμ των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, «Double Fantasy». Το συγκεκριμένο αντικείμενο φέρει την υπογραφή του Λένον στις 8 Δεκεμβρίου 1980, την ίδια ημέρα που δολοφονήθηκε, και η αξία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 60.000 έως 120.000 λίρες.

Όπως αναφέρει ο οίκος Propstore, η αφίσα αυτή αποτελεί ένα από τα μόλις τέσσερα αντικείμενα που υπέγραψε ο Λένον εκείνη την ημέρα, λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς στην είσοδο του κτιρίου Dakota, όπου διέμενε στη Νέα Υόρκη. «Η αφίσα από μόνη της είναι πάρα πολύ σπάνια, διότι ήταν διαθέσιμη μονάχα με προωθητικά αντίγραφα του δίσκου… και εκείνος είχε δώσει το καθένα εξ αυτών στο συνεργείο που του έπαιρνε συνέντευξη, στο RKO Radio», δήλωσε ο Μαρκ Χότσμαν, επικεφαλής του μουσικού τμήματος στον οίκο δημοπρασιών Propstore.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ακόμη ένα χρυσό μικρόφωνο Shure 565 SD, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο τραγουδιστής των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, με την εκτιμώμενη αξία του να κυμαίνεται από 30.000 έως 60.000 στερλίνες.

Το συγκεκριμένο μικρόφωνο διατέθηκε προς πώληση από τον Πίτερ Χινς, πρώην ειδικό μουσικής τεχνολογίας των Queen, στον οποίο το είχε χαρίσει ο ίδιος ο Μέρκιουρι. Ο Χινς διαθέτει επίσης και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με το συγκρότημα, όπως ένα ντέφι που χρησιμοποιούσε ο εμβληματικός τραγουδιστής.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από την περίοδο που συνεργαζόταν με τους Queen, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι συλλέκτης, αλλά αναγνωρίζει πως υπάρχουν άνθρωποι που θα επιθυμούσαν έντονα να τα αποκτήσουν.

Παράλληλα, στη δημοπρασία του οίκου Propstore προσφέρονται και άλλα αναμνηστικά, όπως ένα δερμάτινο μπουφάν που είχε φορέσει ο Τζορτζ Μάικλ στο βίντεοκλιπ του τραγουδιού «Faith», καθώς και ένα τζάκετ που είχε φορέσει ο ράπερ The Notorious B.I.G.