Εκτεταμένο μπλακ άουτ στη Λάρισα - Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ.
Αναστάτωση το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε περιοχές της Λάρισας οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω διακοπής ρεύματος.
Μεταξύ αυτών είναι τμήματα του κέντρου της πόλης όπως η συνοικία του Αγίου Αθανασίου, αλλά και περιφερειακές συνοικίες.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, εξαιτίας της ώρας που σημειώθηκε η διακοπή, προέκυψε σημαντικός αριθμός εγκλωβισμών συμπολιτών σε ασανσέρ.
Η παραπάνω κατάσταση σήμανε κινητοποίηση στην Πυροσβεστική που σπεύδει για τους απεγκλωβισμούς.