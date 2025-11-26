Εκτεταμένο μπλακ άουτ στη Λάρισα - Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη

Αναστάτωση το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε περιοχές της Λάρισας οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω διακοπής ρεύματος.

Μεταξύ αυτών είναι τμήματα του κέντρου της πόλης όπως η συνοικία του Αγίου Αθανασίου, αλλά και περιφερειακές συνοικίες.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, εξαιτίας της ώρας που σημειώθηκε η διακοπή, προέκυψε σημαντικός αριθμός εγκλωβισμών συμπολιτών σε ασανσέρ.

Η παραπάνω κατάσταση σήμανε κινητοποίηση στην Πυροσβεστική που σπεύδει για τους απεγκλωβισμούς.