Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική για κύκλωμα με ναρκωτικά και όπλα - 8 συλλήψεις

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Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη (10/6) σε περιοχές της Αττικής.

Η οργανωμένη επιχείρηση, που πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, έχει στο στόχαστρο κύκλωμα που δραστηριοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ίλιον και Μαγούλα, ενώ πρόκειται για 7 άτομα με καταγωγή από την Αλβανία και μία Ελληνίδα υπήκοο.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.