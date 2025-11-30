Στο στόχαστρο της Ρεάλ ο Μουζακίτης – Ετοιμάζει πρόταση 30 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει αποφασισμένη να εντάξει στο δυναμικό της τον 18χρονο διεθνή μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη. Οι έπαινοι του Τσάμπι Αλόνσο για τις ικανότητες του νεαρού παίκτη φαίνεται πως έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της διοίκησης των «μερένχες», η οποία τον θεωρεί προτεραιότητα για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισπανική ομάδα είναι έτοιμη να προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό προκειμένου να πείσει τους Πειραιώτες να παραχωρήσουν τον ταλαντούχο μέσο. Στη Μαδρίτη θεωρούν ότι ο Μουζακίτης διαθέτει τα εχέγγυα να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη στον ευρωπαϊκό χώρο, χάρη στον έλεγχο που ασκεί στον άξονα, την εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και την ωριμότητα που δείχνει σε ηλικία μόλις 18 ετών.

El Real Madrid quiere asegurarse a una futura estrella y ya ha presentado una oferta de 30 millones por una de las grandes joyas europeas.https://t.co/MNcsDvU8dr — Fichajes.net (@fichajesnet) November 30, 2025

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη μεταγραφή ως επένδυση στρατηγικής σημασίας, εντάσσοντας τον παίκτη στη φιλοσοφία της για ενίσχυση με νεαρά ταλέντα μακροπρόθεσμης προοπτικής, όπως έκανε στο παρελθόν με τους Καμαβινγκά και Βαλβέρδε.

Το γεγονός ότι ο Μουζακίτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 σημαίνει ότι η Ρεάλ θα χρειαστεί να καταθέσει μια σημαντική προσφορά για να τον αποκτήσει. Η πρόταση των 30 εκατομμυρίων ευρώ θεωρείται αρκετά δελεαστική για να πείσει τους «ερυθρόλευκους» να αφήσουν τον 18χρονο μέσο να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαδρίτη, πριν αυξηθεί περαιτέρω η αγοραία του αξία.