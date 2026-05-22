Στο στόχαστρο των Αρχών ξανά ο Άντριου λόγω Έπσταϊν - Έρευνες για τα σεξουαλικά εγκλήματα

Στο επίκεντρο νέας αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο πρώην πρίγκιπας Άντριου για πιθανά σεξουαλικά εγκλήματα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που συνδέεται με τους φακέλους του Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις αρχές του χρόνου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία εμπλοκής σε τέτοια περιστατικά.

Ο Άντριου είχε ήδη συλληφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά με την υποψία διάπραξης «κακόβουλης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα», έπειτα από επιχείρηση που έγινε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, σε αιφνιδιαστική επιδρομή στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά καταγγελίες για πιθανά σεξουαλικά αδικήματα.

Η μαρτυρία «φωτιά» για το σπίτι του Άντριου

Οι αστυνομικοί θέλουν να εντοπίσουν και να εξετάσουν μία γυναίκα που υποστηρίζει ότι μεταφέρθηκε στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα στο Ουίνδσορ «για σεξουαλικούς σκοπούς».

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση σε πιθανά θύματα του Έπσταϊν να προσέλθουν και να καταθέσουν, καθώς η έρευνα χαρακτηρίζεται «πολύπλοκη» και αναμένεται να διαρκέσει πολλούς μήνες.

Η ειδική ομάδα της Thames Valley Police τονίζει ότι η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικά αδικήματα, όπως αρχικά πίστευαν πολλοί.

Όπως ανέφερε πηγή στο SkyNews: «Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ερευνούμε οικονομικές υποθέσεις. Αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Η κακόβουλη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα περιλαμβάνει και σεξουαλικά αδικήματα, απάτη, διαφθορά, παραποίηση δικαιοσύνης και άλλα. Εξετάζουμε τα πάντα και θα ακολουθήσουμε τα στοιχεία όπου κι αν μας οδηγήσουν».

Οι Αρχές αξιολογούν επίσης καταγγελία ότι ο Έπσταϊν είχε στείλει μια αλλοδαπή γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010 για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ωστόσο δεν έχει υπάρξει ακόμη σχετική κατάθεση από την ίδια.

Νομικός γρίφος η υπόθεση

Το αδίκημα της «κακόβουλης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» θεωρείται από τα πιο περίπλοκα νομικά αδικήματα στη βρετανική νομοθεσία και αναμένεται σύντομα να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από απλούστερο πλαίσιο.

Ανοιχτό παραμένει, επίσης, το ερώτημα αν ο Άντριου θεωρείται «δημόσιος λειτουργός» σύμφωνα με τον νόμο, κάτι που εξετάζεται σε συνεργασία με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος.

Ο πρώην πρίγκιπας παραμένει υπό έρευνα και εξακολουθεί να αρνείται κάθε κατηγορία.