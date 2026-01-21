Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών ο Λούκα Ερναντές: Βαρύτατες κατηγορίες για human trafficking

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση αδήλωτης εργασίας βρίσκονται ο διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής Λούκα Ερναντές και η σύζυγός του, Βικτόρια Τριάι. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του περιοδικού «Paris Match», η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης έπειτα από επώνυμη μήνυση που κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Βερσαλιών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια πενταμελής οικογένεια από την Κολομβία, η οποία υποστηρίζει ότι απασχολούνταν παράνομα στην οικία του ζεύγους από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025. Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι εργάζονταν υπό καθεστώς εκμετάλλευσης, καλύπτοντας πολλαπλές ανάγκες του σπιτιού-ως μάγειρες, φύλακες και νταντάδες-με ωράρια που κυμαίνονταν από 72 έως 84 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς την προβλεπόμενη ξεκούραση και με απολαβές κατώτερες των νόμιμων.

Η κόρη της οικογένειας, η οποία φέρεται να γνώρισε τη σύζυγο του ποδοσφαιριστή στην Κολομβία όπου εργαζόταν ως νοσοκόμα, περιγράφει στην κατάθεσή της ότι το ζευγάρι τους έπεισε να ταξιδέψουν στη Γαλλία με την υπόσχεση νομιμοποίησης της παραμονής τους εντός έξι μηνών. Όπως υποστηρίζει, η είσοδός τους στη χώρα έγινε παράνομα και οι υποσχέσεις για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων μέσω δικηγόρων δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Κατηγορηματική διάψευση από τον Γάλλο άσο

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Σε δήλωσή του, ο μάνατζερ του Λούκα Ερναντές ανέφερε ότι το ζευγάρι δηλώνει έκπληκτο από το δημοσίευμα και αρνείται στο σύνολό τους τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τα όσα αναφέρονται ως ψευδή. Η προκαταρκτική έρευνα των γαλλικών αρχών αναμένεται να ρίξει φως στο βάθος των καταγγελιών.