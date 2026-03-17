Στο στόχαστρο των ξένων funds οι ελληνικές τράπεζες – Οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού

Στο μόνιτορ των διεθνών επενδυτών οίκων στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, θα βρεθούν οι ελληνικές τράπεζες. Η εκδήλωση που γίνεται παραδοσιακά εδώ και 25 χρόνια, εστιάζει στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τραπεζών στα οποία θέλουν να επενδύσουν οι ξένοι οίκοι.

Η περίοδος για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι κρίσιμη καθώς μεταβαίνει στη φάση της αναπτυγμένης αγοράς κάτι που αναμένεται να πάρει αργότερα και τη «σφραγίδα» του MSCI.

Μετέχουν μεγάλα ονόματα με μακροπρόθεσμες προοπτικές φιγουράρουν μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών στο Λονδίνο όπως pension funds αλλά και διεθνείς οίκοι όπως OAKTREE, Wellington Investment, Soros Cappital, Point72 Asset Management, Capital,Woodline Partners, JP Morgan Asset Management, Fidelity, GoldenTree Asset Management.

Ομόλογα- Μετοχές- «Κόκκινα Δάνεια»

Στο επίκεντρο φέτος , θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στις τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες θα εξεταστούν κάτω από το φάσμα της ανόδου του πληθωρισμού που θα φέρει πιθανότατα και αύξηση επιτοκίων. Ταυτόχρονα θα εξεταστούν οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν στα εποπτικά τους χαρτοφυλάκια (ομόλογα που διακρατώνται) και στα εμπορικά τους χαρτοφυλάκια αλλά και στις μετοχές που κατέχουν. Τέλος θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της ανόδου του πληθωρισμού ως προς την μείωση του εισοδήματος των δανειοληπτών και υπό τον κίνδυνο για την δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων.

Ο φόβος για μείωση κερδοφορίας και μερισμάτων

Τέλος, και αυτό είναι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ξένους, εάν υπάρξει πιθανότατη μείωσης κερδοφορίας λόγω πληθωρισμού η οποία μπορεί να μειώσει για την χρήση 2026, τα διανεμόμενα κέρδη.

Πιθανή αναθεώρηση επιχειρηματικών σχεδίων εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί έντονα μέσα στο επόμενο δίμηνο

Οι κίνδυνοι από την άνοδο του πληθωρισμού, θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα στην αύξηση των επιτοκίων. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν αυξηθεί στα υψηλά 2ετίας (δηλαδή έχει μειωθεί η αξία τους) αυτό μπορεί εάν παραταθεί πάνω από ένα τρίμηνο να οδηγήσει τις τράπεζες στην ανάγκη αναπλήρωσης κεφαλαίων. Επίσης εάν υπάρξει μεγάλη αύξηση 'κόκκινων' δανείων θα κληθούν να προχωρήσουν σε νέες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις και ουσιαστικά θα εισέλθουν σε έναν ΄φαύλο κύκλο' που θα τις γυρίσει 3 χρόνια πίσω.