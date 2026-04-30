Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο 20χρονος Ελ-Αμπντελαουί της Θέλτα

Ο Ολυμπιακός έχει βγει από νωρίς στην αγορά για την απόκτηση ενός ακραίου επιθετικού για να ενισχύσει την πλάγια γραμμή του. Ένα από τα ονόματα που έχει στο στόχαστρό της η ελληνική ομάδα είναι ο 20χρονος Ελ-Αμπντελαουί, ο οποίος πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Θέλτα Βίγκο.

Η ισπανική ομάδα έχει δει τις ικανότητες του νεαρού Μαροκινού και επιθυμεί να τον δώσει μόνο με την μορφή δανεισμού, ώστε να πάρει στα πόδια του παραπάνω παιχνίδια και λεπτά συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός είναι ακόμα σε σκέψεις για το αν θα κινηθεί για τον παίκτη, καθώς ψάχνει για μία μεταγραφή κι όχι για προσωρινή λύση. Να σημειωθεί πως αν συμφωνήσουν οι δύο ομάδες για την μόνιμη μετακίνηση του Ελ-Αμπντελαουί στους Πειραιώτες, θα κοστίσει πολλά, καθώς η τιμή του ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.