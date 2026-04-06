Στο στόχαστρο του Τραμπ η φέτα: Εμπορικός «πόλεμος» για τα παραδοσιακά τυριά

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα νέο, απρόβλεπτο μέτωπο στις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας στο στόχαστρο τις προστατευόμενες ονομασίες παραδοσιακών προϊόντων, όπως η φέτα και η παρμεζάνα. Η Ουάσινγκτον επιχειρεί πλέον δυναμικά να κατοχυρώσει για τους Αμερικανούς παραγωγούς το δικαίωμα χρήσης ονομάτων όπως φέτα, παρμεζάνα, ασιάγκο και γκοργκοντζόλα στις διεθνείς αγορές, αμφισβητώντας το ευρωπαϊκό καθεστώς των ΠΟΠ.

Πίσω από τις ετικέτες των τυριών κρύβεται μια βαθιά σύγκρουση για τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου. Η Ουάσινγκτον ποντάρει στην επιθετική εξωστρέφεια των βιομηχανιών της, ενώ οι Βρυξέλλες πασχίζουν να προστατεύσουν την πολιτιστική και εμπορική κληρονομιά των μελών τους.

Το αμερικανικό σχέδιο για την «άλωση» των αγορών

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την ελεύθερη χρήση αυτών των ονομασιών έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Οι εξαγωγές αμερικανικών τυριών σημείωσαν άλμα 20%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 613.000 τόνων. Οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες κλίμακας, προσφέρουν «ευρωπαϊκού τύπου» τυριά σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, επιχειρώντας να εκτοπίσουν τους αυθεντικούς παραγωγούς από τις αναπτυσσόμενες αγορές.

Η ευρωπαϊκή αντεπίθεση και η άμυνα της φέτας

Η αντίδραση της Ευρώπης είναι σφοδρή, με τους Ιταλούς παραγωγούς παρμεζάνας να καταγγέλλουν πως οι πωλήσεις «ψευτο-παρμεζάνας» εκτός Ε.Ε. στερούν από τον κλάδο πάνω από 2 δισ. ευρώ ετησίως. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ποιοτικό.

Για την ελληνική φέτα, η σύγκρουση αποκτά υπαρξιακό χαρακτήρα: ενώ η Ε.Ε. επιμένει ότι πρόκειται για προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική γεωγραφία και παράδοση, η πλευρά των ΗΠΑ την υποβαθμίζει σε ένα απλό «λευκό τυρί που θρυμματίζεται», το οποίο μπορεί να παραχθεί οπουδήποτε στον κόσμο.

Ινδονησία και Αυστραλία: Τα νέα πεδία των μαχών

Το εμπορικό «μπρα ντε φερ» μεταφέρεται πλέον σε τρίτες χώρες, δημιουργώντας ένα διπλωματικό αδιέξοδο.