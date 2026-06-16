Στο στόχαστρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταγγέλλει ότι βρίσκεται ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κατηγόρησε ευθέως τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι χρησιμοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν τεθεί στο στόχαστρο ομοσπονδιακής έρευνας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Νιούσομ ανέφερε ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) να διερευνήσει τον ίδιο και τη σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει καμία ένδειξη παρανομίας.

«Δεν έχουν βρει κάποιο έγκλημα. Απλώς προσπαθούν να βρουν ένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έρευνα έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας υποστήριξε ακόμη ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο είναι το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον.

«Δεν έρχεται εναντίον μου επειδή τον επικρίνω. Έρχεται επειδή εξετάζω το ενδεχόμενο να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος», ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τον «τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε εναντίον μου. Δεν πάω πουθενά. Η χώρα παρακολουθεί», κατέληξε ο Νιούσομ.