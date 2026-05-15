Στο συνέδριο της ΝΔ ο Γρηγόρης Δημητριάδης - Φωτογραφίες, Βίντεο
Από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου, θα επαναλάβει το πρόταγμα για πολιτική σταθερότητα ενώ θα ζητήσει ενότητα και συστράτευση ενόψει της επόμενης εκλογικής μάχης.
Συνοδευόμενος από τη σύζυγο και τον γιο του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης έφθασε στο Metropolitan Expo για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ.
Χαιρέτησε πολλούς από τους σύνεδρους και τα κομματικά στελέχη, όπως και τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο χώρο για να καλύψουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Μπαίνοντας στην αίθουσα ο κ. Δημητριάδης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από στελέχη της ΝΔ.
