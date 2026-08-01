Στο Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης: Στήριξη στους πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των μεγάλων πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας για την εικόνα των πύρινων μετώπων, τα οποία εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στον Άγιο Βασίλειο (Πόρτο Γερμενό) και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό των μετώπων.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και προς τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που επιχειρούν στα μέτωπα.

Όπως υπογράμμισε, οι πυροσβέστες δίνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη μάχη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων.