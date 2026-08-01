Breaking news icon BREAKING
NEWS

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αιγιάλεια - Ήχησε το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Πολιτική Προστασία Φωτιά Πυροσβεστική

Στο Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης: Στήριξη στους πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας για την εικόνα των πύρινων μετώπων, τα οποία εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης/Eurokinissi
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης/Eurokinissi
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των μεγάλων πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας για την εικόνα των πύρινων μετώπων, τα οποία εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στον Άγιο Βασίλειο (Πόρτο Γερμενό) και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό των μετώπων.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και προς τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που επιχειρούν στα μέτωπα.

Όπως υπογράμμισε, οι πυροσβέστες δίνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη μάχη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Πολιτική Προστασία Φωτιά Πυροσβεστική

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader