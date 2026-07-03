Στο T-Center Σάρας και Διαμαντίδης: Η επιστροφή του «θρύλου» και η υπόκλιση στον Παύλο Γιαννακόπουλο

Στο πλαίσιο του συνεδρίου προπονητών της Euroleague, το οποίο γίνεται στο T-Center, μεγάλοι θρύλοι της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR έδωσαν το παρόν, μαζί φυσικά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σάρας και το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου

Ένας από αυτούς που βρέθηκαν εκεί, ήταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Ο Λιθουανός προπονητής και πρώην παίκτης της ομάδας, γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και πόσα έχει δώσει ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος στο μπάσκετ της χώρας μας.

Πριν ξεκινήσει η... δράση στο event, βρέθηκε ενώπιον του αγάλματος που έχει χτιστεί στη μνήμη του, στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, χαμογέλασε και μετά υποκλίθηκε.

Ο Σάρας υποκλίνεται στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου

Ο Διαμαντίδης και η κουβέντα με τον Νίκο Παππά

Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να ενσωματώσει στο stuff του «τριφυλλιού» τον Μάικ Μπατίστ. Θέλει όμως να γυρίσει κι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο παλαίμαχος αθλητής και μόνιμος MVP που έχει συνδέσει το όνομά του όσο λίγοι με τον Παναθηναϊκό και ενώ οι πάντες περιμένουν νέα όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση, ο «3D» βρίσκεται στο ΟΑΚΑ και παρακολουθεί το συνέδριο των προπονητών της EuroLeague.

Μάλιστα ο Έλληνας θρύλος της ομάδας, πιάστηκε στη κάμερα να συνομιλεί με άνθρωπο της «πράσινης» ΚΑΕ, τον Νίκο Παππά. Ο οποίος εκτελεί χρέη director of scouting and team personnel.