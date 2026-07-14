Στο τραπέζι παράταση και διεύρυνση των αφορολόγητων ενοικίων - Ποια σενάρια εξετάζονται

Με τις τιμές των ενοικίων να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και την εύρεση στέγης να έχει μετατραπεί σε «Γολγοθά» για χιλιάδες νοικοκυριά, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την χρονική επέκταση της πλήρους απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για όσους εκμισθώνουν κλειστά ακίνητα καθώς και το άνοιγμα της «βεντάλιας» των δικαιούχων.

Το μέτρο των αφορολόγητων ενοικίων για τρία χρόνια εκπνέει στο τέλος του έτους και σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες κρίνεται αναγκαία η συνέχιση αλλά και η διεύρυνση του καθώς αποτελεί ένα από τα «αναχώματα» στη στεγαστική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται παράταση της απαλλαγής τουλάχιστον για το 2027 και περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου για κλειστές κατοικίες στα 2 χρόνια από 3 χρόνια που είναι σήμερα έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς περισσότερα ιδιοκτήτες ακινήτων και να ενισχυθεί η προσφορά στέγης.

Πάντως οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» το επόμενο και να ενταχθούν στο συνολικό πακέτο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φορολογούμενοι που διαθέτουν κλειστά ακίνητα προς ενοικίαση ως κύρια κατοικία, καθώς και όσοι μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που εισπράττουν για διάστημα τριών ετών.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης που θα διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση ένα ακίνητο που παρέμενε κλειστό και εισπράττει ενοίκιο ύψους 850 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο εισόδημά του από μισθώματα διαμορφώνεται στα 10.200 ευρώ. Χωρίς την απαλλαγή θα φορολογούνταν με 15% και συνεπώς ο φόρος που θα έπρεπε να καταβάλει θα ανέρχονταν σε 1.530 ευρώ. Με δεδομένο ότι θα είναι αφορολόγητος για τρία χρόνια το συνολικό του όφελος φτάνει τα 4.590 ευρώ. Ιδιοκτήτης που μετατρέπει ακίνητο από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση και το εκμισθώνει έναντι 1.000 ευρώ τον μήνα το ετήσιο εισόδημα του διαμορφώνεται στα 12.000 ευρώ και θα έπρεπε να καταβάλλει φόρο ύψους 1.800 ευρώ και σε βάθος τριετίας η συνολική του επιβάρυνση θα έφτανε τα 5.400 ευρώ.

Τα κριτήρια για την φοροαπαλλαγή

Ωστόσο για τη χορήγηση της φοροαπαλλαγής ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

- Οι κατοικίες θα πρέπει να ήταν κενές ή σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν την ενοικίαση. Οι κενές κατοικίες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως ΚΕΝΟ ακίνητο, να μην έχουν δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο, στα έντυπα Ε1 και Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πίσω από το έτος κατάρτισης της πρώτης μίσθωσης και να μην έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ δήλωση πληροφοριακών στοιχείων άλλης μίσθωσης του ακινήτου κατά το έτος της μίσθωσης και κατά το έτος και μέχρι την έναρξή της. Για τις κατοικίες σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να έχουν διατεθεί νόμιμα και αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της πρώτης μίσθωσης φορολογικό έτος, να έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις και να έχει υποβληθεί δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το έτος της μίσθωσης και μέχρι την έναρξή της.



- Η επιφάνεια της κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 120 τ.μ., εκτός και αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα οπότε σε αυτή τη περίπτωση το όριο των 120 τ.μ αυξάνεται κατά 20 τ.μ για κάθε παραπάνω τέκνο.



- Η διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τριετής. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει από τη κατοικία, η απαλλαγή θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας αν εντός τριμήνου ο ιδιοκτήτης συνάψει μία και μόνον νέα τριετή σύμβαση κύριας κατοικίας. Αν λυθεί και η μίσθωση αυτή η απαλλαγή χάνεται



- Κατ ’εξαίρεση για μισθώσεις κατοικιών τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει την φοροαπαλλαγή σε περίπτωση που εντός εξαμήνου συνάπτει νέες μισθωτικές συμβάσεις κύριας κατοικίας, τουλάχιστον εξάμηνης ή και τριετούς διάρκειας



- Αν η κατοικία εντός των τριών ετών διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης και υποχρεούται σε αναδρομική καταβολή φόρου εισοδήματος για όλα τα εισπραχθέντα μισθώματα που είχαν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.