Στοά Αρσακείου: Η νέα «αστική πλατεία» της Αθήνας ανοίγει τις πόρτες της - Τι θα βρει ο επισκέπτης

Η Στοά Αρσακείου επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητα της Αθήνας, καθώς από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανοίγει πιλοτικά τις πόρτες της στο κοινό, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του εμβληματικού Μεγάρου.

Η «ΣΤΟΑ» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο προορισμό στο κέντρο της πρωτεύουσας, συνδυάζοντας γαστρονομία, αγορά, πολιτισμό, δημιουργία και εκπαίδευση σε έναν ενιαίο χώρο. Η σταδιακή ενεργοποίηση των καταστημάτων και των δράσεων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μεγάλης επένδυσης που μεταμόρφωσε έναν ιστορικό χώρο της Αθήνας, χωρίς να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του.

Η «αστική πλατεία» κάτω από τον γυάλινο θόλο

Στην καρδιά της νέας εμπειρίας βρίσκεται ο ενιαίος χώρος κάτω από τον χαρακτηριστικό γυάλινο θόλο. Εκεί δεσπόζει ένα μεγάλο κυκλικό κοινό τραπέζι, γύρω από το οποίο αναπτύσσονται χώροι εστίασης, δέντρα και καθιστικά, δημιουργώντας μια εσωτερική «αστική πλατεία».

Η φιλοσοφία της νέας ΣΤΟΑ βασίζεται στην αναβίωση της μεσογειακής κουλτούρας του κοινού τραπεζιού. Άνθρωποι με διαφορετικές γαστρονομικές επιλογές μπορούν να κάθονται μαζί, να μοιράζονται τον ίδιο χώρο και να μετατρέπουν το γεύμα σε μια ευρύτερη εμπειρία κοινωνικής συνάντησης.

Η επένδυση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και πήρε επίσημη μορφή το 2019, όταν υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της Legendary Food.

Η εταιρεία ανέλαβε για 35 χρόνια την ανάπλαση και αξιοποίηση περίπου 13.000 από τα συνολικά 25.000 τετραγωνικά μέτρα του Μεγάρου, με στόχο να του δώσει νέα ζωή και να δημιουργήσει έναν σύγχρονο προορισμό, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του.

Φωτό: Legendary Food

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 22 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν από τη Legendary Food και ακόμη 18 εκατομμύρια ευρώ από τους μισθωτές που δραστηριοποιούνται στη ΣΤΟΑ.

Τη χρηματοδότηση της ανάπλασης στήριξε η Alpha Bank, ενώ η Crediabank χρηματοδότησε το ΣΤΟΑ AGORA, το σύγχρονο μπακάλικο που έχει ως στόχο να αναδείξει τους μικρούς και μεσαίους Έλληνες παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο χώρος εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση θα υποδέχεται καθημερινά από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εργάζονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι.

Στη μετοχική σύνθεση της Legendary Food συμμετέχουν η Contner Holdings Ltd, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Οικονόμου, ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Κοντζιάς, ο Πήτερ Οικονομίδης και ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, οι οποίοι στήριξαν την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Από το 1846 στη νέα εποχή

Η αποκατάσταση του Μεγάρου πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1846, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου.

Για την ενίσχυση της στατικότητας χρειάστηκαν περισσότερα από 300.000 λίτρα τσιμεντοενέσεων, ενώ όλες οι σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές ενσωματώθηκαν στο ιστορικό συγκρότημα χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του.

Η νέα ΣΤΟΑ οργανώνεται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες: τη γαστρονομία, την αγορά, τη δημιουργία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στους χώρους της φιλοξενούνται ελληνικά προϊόντα, δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης, χώροι δημιουργών και ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που αξιοποιεί το αίθριο και τους κοινόχρηστους χώρους του Μεγάρου.

Παράλληλα, στο κτίριο βρίσκονται το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ελεύθερη είσοδο, καθώς και εμπορικά καταστήματα στην περατζάδα της Σταδίου.

Flash.gr Γιάννης Κέμμος

Γεύσεις από όλη την Ελλάδα και ψηφιακές παραγγελίες

Στην παρούσα φάση ορισμένα καταστήματα αναπτύσσουν σταδιακά το πλήρες μενού και τις υπηρεσίες τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη συνολική λειτουργία της ΣΤΟΑ και την εμπειρία της συνεστίασης.

Την εμπειρία θα υποστηρίζει το προσεχές διάστημα ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να παραγγέλνουν από διαφορετικά καταστήματα εστίασης, να δημιουργούν ένα ενιαίο καλάθι αγορών και να ολοκληρώνουν την πληρωμή με μία μόνο συναλλαγή.

Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται όταν οι παραγγελίες τους είναι έτοιμες, ενώ θα λειτουργεί και ειδικό σημείο παραλαβής για όσους επιθυμούν να πάρουν τις παραγγελίες τους εκτός της Στοάς.

Στον πυλώνα της αγοράς λειτουργεί ένα μπακάλικο νέας γενιάς, το οποίο σταδιακά θα αναπτύξει περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων από περισσότερους από 300 μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, λειτουργεί ανοιχτό παρασκευαστήριο, όπου οι πρώτες ύλες μετατρέπονται καθημερινά σε πίτες, σάντουιτς και άλλα προϊόντα.

Το αίθριο έχει ήδη αρχίσει να φιλοξενεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και άλλες πολιτιστικές δράσεις, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ΣΤΟΑ ως ενός χώρου που δεν περιορίζεται στην εστίαση και την αγορά.

Το όραμα πίσω από τη νέα ΣΤΟΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν καθημερινά στο εργοτάξιο, συντονίζοντας την εξέλιξη του έργου και αντιμετωπίζοντας μια σειρά από τεχνικές, κατασκευαστικές και γραφειοκρατικές προκλήσεις, έχει χαρακτηρίσει το εγχείρημα καταλύτη για την αναζωογόνηση της περιοχής.

Όπως έχει αναφέρει, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα θετικό αποτύπωμα στο κέντρο της Αθήνας και ένας προορισμός που θα αναδεικνύει την ελληνική παραγωγή ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Το όραμα για την αναβίωση της Στοάς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γεννήθηκε σε κάποιο γραφείο, αλλά μέσα από ταξίδια στην ελληνική περιφέρεια και τη γνωριμία με τους ανθρώπους της παραγωγής.

Ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος εργάστηκε επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, πριν αποφασίσει το 2015 να αφιερωθεί στην προβολή και προώθηση των προϊόντων των Ελλήνων παραγωγών. Το 2018 ίδρυσε τη Legendary Food και έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία ανέλαβε την ανάπλαση των χώρων του ιστορικού Μεγάρου Αρσακείου.

Με τη σταδιακή επαναλειτουργία της, η Στοά Αρσακείου επιχειρεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, μετατρέποντας ένα ιστορικό πέρασμα της Αθήνας σε έναν ζωντανό χώρο καθημερινότητας.

Έναν χώρο όπου η ελληνική παραγωγή, η γαστρονομία, ο πολιτισμός, η δημιουργία και η εκπαίδευση συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη, με στόχο να δημιουργήσουν ένα νέο σημείο αναφοράς για το κέντρο της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ