Στοιχεία - σοκ από Meteo: Σχεδόν το 40% των δασών της Αττικής έγιναν στάχτη τα τελευταία 9 χρόνια

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα που προκύπτει από την επικαιροποιημένη ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική την περίοδο 2017-2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεκατρείς μεγάλες πυρκαγιές άφησαν πίσω τους περισσότερα από 700.000 καμένα στρέμματα, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

φωτό: Meteo

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS), ενώ επικαιροποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής.

Όπως επισημαίνεται, η συνολική έκταση της ηπειρωτικής Περιφέρειας Αττικής – εξαιρουμένων της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου – ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Από αυτά, σχεδόν το 28% έχει επηρεαστεί από πυρκαγιές μέσα σε μόλις εννέα χρόνια, σύμφωνα με το Meteo.

φωτό: Meteo

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα για τις δασικές εκτάσεις. Από τα περίπου 1.230.000 στρέμματα δάσους που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής, έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% του συνόλου των δασών.

Η ανάλυση συνοδεύεται από χάρτη που αποτυπώνει τις περιμέτρους των καμένων εκτάσεων από το 2017 έως και το 2025, καθώς και πίνακα με τα συνολικά καμένα στρέμματα ανά έτος. Τα στοιχεία αναδεικνύουν το μέγεθος της περιβαλλοντικής πίεσης που έχει δεχθεί η Αττική τα τελευταία χρόνια και υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της προστασίας των δασών και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων.