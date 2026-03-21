Στοιχήματα με πυραύλους: Τζόγος και χρήμα για τον πόλεμο στο Ιράν - Απείλησαν τη ζωή δημοσιογράφου

Μία από τις πιο σκοτεινές πτυχές του πολέμου, είναι η μετατροπή του σε θέαμα για όσους τζογάρουν χρήματα από τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Η νέα πολεμική σύρραξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί εξαίρεση, με εταιρείες στοιχημάτων να προσφέρουν χρήματα για όσους καταφέρουν να προβλέψουν τις κινήσεις των εκατέρωθεν στρατοπέδων.

Ο «πολεμικός» τζόγος ήρθε στην επιφάνεια μετά τη συγκλονιστική δημόσια καταγγελία ενός Ισραηλινού δημοσιογράφου που εργάζεται στους Times of Israel. Ο Εμανουέλ Φαμπιάν έλαβε σωρεία απειλητικών μηνυμάτων από τους χρήστες συγκεκριμένης μεγάλης εταιρείας στοιχημάτων, που έχει ως θεματική και τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, οι χρήστες διαμαρτύρονταν για τα «προβλήματα» που τους προκάλεσε ένα ρεπορτάζ του Φαμπιάν για μια επίθεση με πυραύλους κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Gamblers trying to win a bet on Polymarket are vowing to kill me if I don’t rewrite an Iran missile story



This is my account:



https://t.co/SBpGsW9lsH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 16, 2026

«Θα σε αποτελειώσουμε»

«Αφού μας έκανες να χάσουμε 900.000 δολάρια, δεν θα επενδύσουμε τίποτα λιγότερο για να σε αποτελειώσουμε», ανέφερε ένα μήνυμα προς τον δημοσιογράφο.

«Έχεις 90 λεπτά για να διορθώσεις το ψέμα. Αν το κάνεις αυτό, θα λύσεις το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχεις προκαλέσει μέχρι τώρα στον εαυτό σου στη ζωή… Αν αποφασίσεις να μην το διορθώσεις και αφήσεις το ψέμα ως έχει, θα ανακαλύψεις εχθρούς που θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οτιδήποτε για να κάνουν τη ζωή σου άθλια».

Τα διαδικτυακά αυτά στοιχήματα για τον πόλεμο, κάποτε αποτελούσαν κομμάτι μιας πολύ περιθωριακής online κοινότητας, ωστόσο εξελίσσονται γρήγορα σε χαρακτηριστικό του σύγχρονου πολέμου.

Άτομα με τις κατάλληλες επαφές μπορεί να χρησιμοποιούν τέτοια στοιχήματα για να επωφεληθούν από τις μυστικές πληροφορίες που διαθέτουν, όπως θα ήταν τα σχέδια του Τραμπ για την αρπαγή του Μαδούρο ή ο ακριβής χρόνος έναρξης της επίθεσης των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δεχτεί κριτική αλλά και έλεγχο για το ενδεχόμενο να διευκολύνει την κερδοσκοπία από τον πόλεμο μέσω εσωτερικής πληροφόρησης.

Φωτό: Reuters

Οι «χρυσές» μυστικές πληροφορίες

Η εμπειρία του Εμανουέλ Φαμπιάν δείχνει ότι, πέρα από το ότι ενδέχεται να δίνουν κίνητρο σε άτομα με εσωτερική πληροφόρηση να αποκομίζουν κέρδη από προγενέστερη γνώση, οι διαδικτυακές αγορές προβλέψεων μπορούν επίσης να ωθούν και άτομα χωρίς τέτοια πληροφόρηση να προσπαθούν να αλλοιώσουν τα γεγονότα.

Τα απειλητικά μηνύματα στον Ισραηλινό δημοσιογράφο ξεκίνησαν λίγο αφότου ανέφερε ότι ένας πύραυλος έπληξε μια περιοχή κοντά στην Ιερουσαλήμ στις 10 Μαρτίου. «Ήταν μια σχετικά ασήμαντη είδηση μέσα στη μέρα», δήλωσε ο Φαμπιάν, ανταποκριτής στους Times of Israel για θέματα άμυνας.

Κανείς δεν τραυματίστηκε από το πλήγμα. Ο Φαμπιάν μετέδωσε σύντομα την είδηση, συμπεριλαμβάνοντας πλάνα από το σημείο της έκρηξης που κάποιος του είχε στείλει. Στη συνέχεια προχώρησε σε άλλο θέμα.

«Γράψε ότι έγινε αναχαίτιση»

Το πρώτο email που δέχτηκε του ζητούσε να αλλάξει την είδηση ώστε να περιγράφει θραύσματα πυραύλου που έπεσαν στο έδαφος μετά από αναχαίτιση, αντί για πύραυλο.

Ο Φαμπιάν, που είχε ελέγξει τις λεπτομέρειες με τον στρατό, αρνήθηκε. «Ήμουν πολύ μπερδεμένος ως προς το γιατί να ενδιαφέρεται πραγματικά κάποιος. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν τραυματίστηκε».

Ακολούθησαν περισσότερα μηνύματα, όλο και πιο επιθετικά. Στη συνέχεια ο Φαμπιάν άρχισε να λαμβάνει μηνύματα στο X και συνειδητοποίησε ότι οι χρήστες που του έστελναν, φαίνονταν να συνδέονται όλοι με συγκεκριμένη εταιρεία στοιχημάτων.

Φωτό: Reuters

Το στοίχημα των 23 εκατομμυρίων

Τελικά ο Φαμπιάν εντόπισε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχε στοίχημα, με πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια να διακυβεύονται: Αν το Ιράν θα επιτεθεί ή όχι στο Ισραήλ στις 10 Μαρτίου.

Μια «επίθεση» έπρεπε να περιλαμβάνει βόμβα ή πύραυλο που να μην έχει αναχαιτιστεί και να έχει πλήξει ισραηλινό έδαφος. Όσοι επικοινωνούσαν μαζί του θα κέρδιζαν αν διαπιστωνόταν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί άμεσο πλήγμα.

«Όλα κρέμονταν από τη δική μου ασήμαντη αναφορά. Σκέφτηκα για ένα δευτερόλεπτο: να την αλλάξω για να απαλλαγώ από αυτούς;» είπε ο Φαμπιάν.

Δεν το έκανε. Τα μηνύματα συνεχίστηκαν. Ένα άτομο του έγραψε πάνω από 100 φορές στη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να τον καλέσει και απειλώντας την οικογένειά του.

Ο Φαμπιάν δεν έχει ακούσει για άλλους δημοσιογράφους που να έχουν δεχτεί απειλές από χρήστες της συγκεκριμένης εταιρείας. Όμως αυτό που του συνέβη, παραπέμπει σε -γνωστές από άλλα πεδία- πρακτικές εκβιασμού των βιομηχανιών τζόγου.

Φωτό: Reuters

Ο «πολεμικός» τζόγος

Πόσο σωστό είναι όμως να μπαίνει και ο πόλεμος στις θεματικές των στοιχημάτων;

Υπάρχουν ηθικά ζητήματα στο να δίνονται κίνητρα στους χρήστες να στοιχηματίζουν πάνω σε πολέμους. Υπάρχουν όμως και δυνητικά σοβαρά ζητήματα σχετικά με το πώς μια συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί ολοένα και περισσότερο να δίνει σε άγνωστους παίκτες του διαδικτύου, τη δυνατότητα να επηράζουν το πώς μεταδίδονται σημαντικά γεγονότα και -ενδεχομένως- τα ίδια τα γεγονότα.

Ο Φαμπιάν εκτίμησε ότι δεν θα είναι ο τελευταίος δημοσιογράφος που θα δεχτεί πιέσεις από διαδικτυακούς παίκτες.

Μιλώντας στον Guardian, η συγκεκριμένη εταιρεία στοιχημάτων δήλωσε ότι «καταδικάζει την παρενόχληση και τις απειλές που στρέφονται κατά του Εμανουέλ Φαμπιάν ή οποιουδήποτε άλλου». «Αυτή η συμπεριφορά παραβιάζει τους όρους χρήσης μας και δεν έχει θέση στην πλατφόρμα μας ή οπουδήποτε αλλού. Οι αγορές προβλέψεων βασίζονται στην ακεραιότητα της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».