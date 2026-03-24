Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τσεχία: Ερευνούνται ομάδες, ποδοσφαιριστές και διαιτητές για χειραγώγηση

Οι αρχές της Τσεχίας σε συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, έχουν ξεκινήσει να ερευνούν πιθανό κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων.

Συγκεκριμένα υπάρχουν δεκάδες ύποπτες περιπτώσεις αγώνων, με τις αρχές να ξεκινά την έρευνα προς... όλους. Στο στόχαστρο βρίσκονται παράγοντες, διαιτητές, μέχρι και ποδοσφαιριστές, με τους εμπλεκόμενους να έχουν τεθεί εκτός δραστηριότητας μέχρι να πέσει φως στην υπόθεση. Όπως επιβεβαίωσε ο γενικός εισαγγελέας Ραντίμ Ντραγκούν, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και οι ανακρίσεις που αφορούν συνολικά 47 υποθέσεις για πιθανές πράξεις διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων μέσω στοιχηματισμού, θέλοντας να μάθουν το μέγεθος της διαφθοράς.

Πρόσφατα μια έκθεση της Sportradar είχε κατατάξει την Τσεχία μέσα στις πιο διεφθαρμένες χώρες όσο αφορά τους ύποπτους αγώνες, και πλέον περιμένουμε να μάθουμε νέες λεπτομέρειες από τις έρευνες, σε μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια περιστατικά που έχουν απασχολήσει πρόσφατα το διεθνές ποδόσφαιρο.