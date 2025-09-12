Stoiximan Super Cup 2025: Οριστικά εκτός διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός AKTOR - Στη θέση του η Καρδίτσα

O Παναθηναϊκός AKTOR, είχε αποφασίσει να μην κατέβει στο Stoiximan Super Cup 2025, και στο ΔΣ της Stoiximan GBL που πραγματοποιήθηκε στις 9/9, οριστικοποιήθηκε η απόφαση των «πράσινων» να μην συμμετέχουν στη διοργάνωση καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, θα βρίσκεται στην Αυστραλία εκείνη την περίοδο για το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αναμένεται να επιστρέψει στις 25 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει πως δεν είναι εφικτό να δώσει το «παρών» στο Super Cup της Ρόδου στις (26-27/9).

Έτσι λοιπόν η Καρδίτσα θα πάρει τη θέση του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ το «τριφύλλι» θα τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ και δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Super Cup 2026.