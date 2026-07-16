Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες της κανονικής διάρκειας

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Η Stoiximan Super League γνωστοποίησε το αγωνιστικό καλεντάρι της σεζόν 2026/27, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει σέντρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της κανονικής διάρκειας θα προκύψει από την κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (16/7) στις 21:00, όταν οι ομάδες θα μάθουν τη σειρά των αναμετρήσεών τους.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2027, μετά τη διεξαγωγή 26 αγωνιστικών.

Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

Λίγες ώρες μετά την κλήρωση θα γίνουν γνωστά και τα ζευγάρια της πρεμιέρας, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου.