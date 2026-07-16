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Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες της κανονικής διάρκειας

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το καλεντάρι της νέας σεζόν, με την πρεμιέρα να ορίζεται για τις 22-23 Αυγούστου.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Η Stoiximan Super League γνωστοποίησε το αγωνιστικό καλεντάρι της σεζόν 2026/27, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει σέντρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της κανονικής διάρκειας θα προκύψει από την κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (16/7) στις 21:00, όταν οι ομάδες θα μάθουν τη σειρά των αναμετρήσεών τους.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2027, μετά τη διεξαγωγή 26 αγωνιστικών.

Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου

  • 1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
  • 2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
  • 3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
  • 8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
  • 9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
  • 10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
  • 11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
  • 12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
  • 13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
  • 14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
  • 15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
  • 16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
  • 17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
  • 18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
  • 19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
  • 20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
  • 21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
  • 22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
  • 23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
  • 24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
  • 25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
  • 26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

Λίγες ώρες μετά την κλήρωση θα γίνουν γνωστά και τα ζευγάρια της πρεμιέρας, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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