Stoiximan Super League: Εγκρίθηκε το «Joker Right» - Τι είναι και ποιους αφορά

Την Δευτέρα (8/12) η Stoiximan Super League πραγματοποίησε διοικητικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα όπως ο ορισμός αγώνων μέχρι και το φινάλε της κανονικής διάρκειας, όπου και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αναρτηθεί σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής.

Στο διοικητικό συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε επίσης το «Joker Right», το δικαίωμα δηλαδή των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, να ζητήσουν αναβολή σε όποιο σημείο της χρονιάς επιθυμούν. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα, έχει κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος μόνο ο Παναθηναϊκός στην αρχή της περιόδου και γι' αυτό εκκρεμεί το ματς με τον ΟΦΗ.

H ανακοίνωση της Super League:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

Ομόφωνα εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος».