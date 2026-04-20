Super League: Η εξέλιξη της κούρσας για τον τίτλο - Πόσο «άντεξαν» οι «μονομάχοι» στη κορυφή
Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League έχει μπεί στη τελική του ευθεία και το Football Meets Data αναλύει τη κούρσα του τίτλου.
Η δράση στα Play Offs της Stoiximan Super League συνεχίζεται, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στη πρώτη θέση της βαθμολογίας με 66 βαθμούς.
Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.
Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από τη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό και παρέμεινε στο -5 από την κορυφή, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.
Η κούρσα του τίτλου
Το Football Meets Data ανέλυσε την πορεία των τεσσάρων διεκδικητών του πρωταθλήματος. Αρχικά ο Ολυμπιακός στις πρώτες αγωνιστικές ήταν στη κορυφή της βαθμολογίας κάτι που όμως άλλαξε μετά το 5ο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να σκαρφαλώνει αυτή πρώτη.
Η πρώτη θέση μετά από δέκα αγωνιστικές είχε ξανα άλλο «κάτοικο», τον ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με τη στατιστική πλατφόρμα καμία ομάδα δεν παρέμεινε στην πρώτη θέση παραπάνω από 4 παιχνίδια!
Τώρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της πιο ανταγωνιστικής και αμφίρροπης Stoiximan Super League.