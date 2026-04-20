Super League: Η εξέλιξη της κούρσας για τον τίτλο - Πόσο «άντεξαν» οι «μονομάχοι» στη κορυφή

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League έχει μπεί στη τελική του ευθεία και το Football Meets Data αναλύει τη κούρσα του τίτλου.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η δράση στα Play Offs της Stoiximan Super League συνεχίζεται, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στη πρώτη θέση της βαθμολογίας με 66 βαθμούς.

Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από τη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό και παρέμεινε στο -5 από την κορυφή, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.

Η κούρσα του τίτλου

Το Football Meets Data ανέλυσε την πορεία των τεσσάρων διεκδικητών του πρωταθλήματος. Αρχικά ο Ολυμπιακός στις πρώτες αγωνιστικές ήταν στη κορυφή της βαθμολογίας κάτι που όμως άλλαξε μετά το 5ο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να σκαρφαλώνει αυτή πρώτη.

Η πρώτη θέση μετά από δέκα αγωνιστικές είχε ξανα άλλο «κάτοικο», τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τη στατιστική πλατφόρμα καμία ομάδα δεν παρέμεινε στην πρώτη θέση παραπάνω από 4 παιχνίδια!

Τώρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της πιο ανταγωνιστικής και αμφίρροπης Stoiximan Super League.

