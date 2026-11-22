Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ξεκίνησε την Κυριακή (22/11) με δυο αναμετρήσεις πριν παίξουν αργότερα μέσα στην ημέρα οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τον Ατρόμητο και ο Παναιτωλικός τον Βόλο ΝΠΣ.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά και σκόραραν με πλασέ του Τσούμπερ στην κίνηση μόλις στο 3ο λεπτό, όμως το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο Περέα βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και επηρρέαζε το οπτικό πεδίο του Ελιάσι. Στο 15ο λεπτό τον δρόμο προς τα δίχτυα βρήκαν και οι γηπεδούχοι, με την μόνη διαφορά πως το τρομερό γκολ του Κομπνάν μέτρησε. Ο Νιγηριανός δέχτηκε βαθιά μπαλιά από τον Λιάγκα, πέρασε τους Τσακμάκη, Μάγκνουσον και με κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα στον Λεβαδειακό. Στην συνέχεια οι Περιστεριώτες απείλησαν με μια εκτέλεση φάουλ του Τσακμάκη και αργότερα με ένα σουτ του Τσούμπερ χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει 1-0.

Στην επανάληψη ο Ατρόμητος ισοφάρισε γρήγορα, στο 52′ με τον Περέα που εκμεταλλεύτηκε την απομάκρυνση του Ελιάσι μετά από σέντρα του Μάγκνουσον. Στην συνέχεια το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με προσπάθειες εκατέρρωθεν, με μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 75′ όταν ο Κομπνάν πέρασε πάλι όλη την άμυνα του Ατρομήτου, δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ και από πάσα του Εμμανουηλίδη ο Εντιαγέ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι. Ο γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες μετά από δεύτερη κίτρινη και αποβολή στον Συμελίδη στο 90ο λεπτό.

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Παναιτωλικός – Βόλος Elabet 1-0

Στο πρώτο ημίχρονο οι Θεσσαλοί ήταν σαφώς ανώτεροι από τους Αγρινιώτες οι οποίοι είχαν πολλά θέματα αμυντικά. Στο 6′ ο Κρέσπι έκανε διαγώνιο σουτ όμως η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι, ενώ στο 13′ ο Άλεξιτς από δεξιά νικήθηκε από τον Σιαμπάνη. Στο 30′ ο Βόλος είχε και δεύτερο δοκάρι και πάλι με τον Κρέσπι ο οποίος με τακουνάκι δοκίμασε να νικήσει τον Κουτσερένκο, ο οποίος στο 36′ απέκρουσε θεαματικό μακρινό σουτ του Τζόκα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι πιο δραστήριοι και ο Λάμπρου απείλησε στο 55′ και στο 59′ με διαγώνια σουτ που πέρασαν έξω. Ο 29χρονος εξτρέμ έχασε τεράστια ευκαιρία στο 62′ όταν μετά από λάθος στην άμυνα, ο Καμπελά βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, έδωσε πλάγια πάσα στον Λάμπρου, ο οποίος προ κενής εστίας πλάσαρε και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να απειλήσουν με μακρινά σουτ, όπως στο 80′ με ένα σουτ του Κόγιτς όμως η μπάλα έφυγε άουτ. Τελικά κόντρα στην ροή του αγώνα και αφού οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρούν το γκολ με μακρινό σουτ του Μπρέγκου στο 88′, με λίγη δόση τύχης καθώς η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Γρόσδη και άλλαξε πορεία. Ο νόμος του ποδοσφαίρου επαληθεύτηκε ξανά, ο Βόλος καλύτερος καθ’ολη την διάρκεια του παιχνίδιού, χωρίς όμως να σκοράρει και το πλήρωσε με αποτέλεσμα ο Παναιτωλικός όχι μόνο να μην χάσει, αλλά να πάρει μια απίθανη νίκη.