Η αναβολή του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ είναι πλέον γεγονός. Η αναμέτρηση, που είχε οριστεί για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, δεν θα πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταθέσει το σχετικό αίτημα την Παρασκευή (27/11), κάνοντας χρήση του Joker Right την τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας. Η διοργανώτρια αρχή εξέτασε το αίτημα και προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της αναβολής.

Το επόμενο ζητούμενο είναι πλέον ο νέος ορισμός του αγώνα, με την 23η Δεκεμβρίου να αποτελεί, αυτή τη στιγμή, το επικρατέστερο σενάριο. Για να καταστεί, ωστόσο, εφικτή η συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ να βρεθούν στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι τελικές εξελίξεις αναμένονται την Τετάρτη (2/12), όταν και θα ολοκληρωθεί η τελευταία αγωνιστική της League Phase. Από τα αποτελέσματα θα προκύψει αν μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του ντέρμπι στις 23 Δεκεμβρίου ή αν θα χρειαστεί να επιλεγεί διαφορετική ημερομηνία.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League».