Stoiximan Super League: Σε απόλυτη ισορροπία η ψηφοφορία για πρόεδρο - Όλες οι εξελίξεις

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Χωρίς νέο πρόεδρο ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στη Stoiximan Super League, καθώς η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε απόλυτη ισορροπία.

Οι δύο υποψήφιοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης συγκέντρωσαν από επτά ψήφους, ενώ o εκπρόσωπος της ΕΠΟ ψήφισε λευκό, με αποτέλεσμα να μην προκύψει εκλεγμένος πρόεδρος.

Μάλιστα ορίστηκε για τις 14/7 η νέα εκλογική διαδικασία, στην οποία θα επιχειρηθεί να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της προεδρίας του συνεταιρισμού.Στις 16 του ίδιου μήνα, άλλωστε, έχει προγραμματιστεί η κλήρωση του πρωταθλήματος.

O Αχιλλέας Μπέος θυμίζουμε ότι την Τρίτη (30/06) είχε γνωστοποιήσει ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της λίγκας.

Μέχρι τη διεξαγωγή των νέων εκλογών, τα καθήκοντα της προέδρου της Super League θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου.

Αναλυτικά τι ψήφισαν οι ομάδες:

Βαγγέλη Μαρινάκη

Άρης

ΟΦΗ

Καλαμάτα

Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR

Βόλος

Ολυμπιακός

Γιάννη Αλαφούζο

ΑΕΚ

ΠΑΟΚ

Ηρακλής

Λεβαδειακός

Κηφισιά

Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός

Λευκό