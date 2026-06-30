Stoiximan Super League: Σε απόλυτη ισορροπία η ψηφοφορία για πρόεδρο - Όλες οι εξελίξεις
Η ανάδειξη προέδρου ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, αφού οι δύο πλευρές έλαβαν από επτά ψήφους. Τι ψήφισε η ΕΠΟ;
Χωρίς νέο πρόεδρο ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στη Stoiximan Super League, καθώς η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε απόλυτη ισορροπία.
Οι δύο υποψήφιοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης συγκέντρωσαν από επτά ψήφους, ενώ o εκπρόσωπος της ΕΠΟ ψήφισε λευκό, με αποτέλεσμα να μην προκύψει εκλεγμένος πρόεδρος.
Μάλιστα ορίστηκε για τις 14/7 η νέα εκλογική διαδικασία, στην οποία θα επιχειρηθεί να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της προεδρίας του συνεταιρισμού.Στις 16 του ίδιου μήνα, άλλωστε, έχει προγραμματιστεί η κλήρωση του πρωταθλήματος.
O Αχιλλέας Μπέος θυμίζουμε ότι την Τρίτη (30/06) είχε γνωστοποιήσει ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της λίγκας.
Μέχρι τη διεξαγωγή των νέων εκλογών, τα καθήκοντα της προέδρου της Super League θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου.
Αναλυτικά τι ψήφισαν οι ομάδες:
Βαγγέλη Μαρινάκη
- Άρης
- ΟΦΗ
- Καλαμάτα
- Ατρόμητος
- Αστέρας AKTOR
- Βόλος
- Ολυμπιακός
Γιάννη Αλαφούζο
- ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ
- Ηρακλής
- Λεβαδειακός
- Κηφισιά
- Παναιτωλικός
- Παναθηναϊκός
Λευκό
- ΕΠΟ