Σπορ Super League 1 Ποδόσφαιρο

Stoiximan Super League: Σε απόλυτη ισορροπία η ψηφοφορία για πρόεδρο - Όλες οι εξελίξεις

Η ανάδειξη προέδρου ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, αφού οι δύο πλευρές έλαβαν από επτά ψήφους. Τι ψήφισε η ΕΠΟ;

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Γιάννης Στεφανίτσης

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Χωρίς νέο πρόεδρο ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στη Stoiximan Super League, καθώς η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε απόλυτη ισορροπία.

Οι δύο υποψήφιοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης συγκέντρωσαν από επτά ψήφους, ενώ o εκπρόσωπος της ΕΠΟ ψήφισε λευκό, με αποτέλεσμα να μην προκύψει εκλεγμένος πρόεδρος.

Μάλιστα ορίστηκε για τις 14/7 η νέα εκλογική διαδικασία, στην οποία θα επιχειρηθεί να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της προεδρίας του συνεταιρισμού.Στις 16 του ίδιου μήνα, άλλωστε, έχει προγραμματιστεί η κλήρωση του πρωταθλήματος.

 O Αχιλλέας Μπέος θυμίζουμε ότι την Τρίτη (30/06) είχε γνωστοποιήσει ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της λίγκας.

Μέχρι τη διεξαγωγή των νέων εκλογών, τα καθήκοντα της προέδρου της Super League θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου.

Αναλυτικά τι ψήφισαν οι ομάδες: 

Βαγγέλη Μαρινάκη

  • Άρης
  • ΟΦΗ
  • Καλαμάτα
  • Ατρόμητος
  • Αστέρας AKTOR
  • Βόλος
  • Ολυμπιακός

Γιάννη Αλαφούζο

  • ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ
  • Ηρακλής
  • Λεβαδειακός
  • Κηφισιά
  • Παναιτωλικός
  • Παναθηναϊκός

Λευκό 

  • ΕΠΟ

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