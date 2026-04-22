Stoiximan SuperLeague Playouts: Νίκη «χρυσάφι» για τον Αστέρα ΑΚΤΟR - Εντυπωσιάζει ο Ατρόμητος

Η 4η αγωνιστική των playout της Σούπερ Λιγκ «ξεκαθάρισε» τις πρώτες θέσεις, ενώ δημιούργησε «θολούρα» από τη μέση και κάτω

Η απόλυτη κυριαρχία στη «μουτζούρα» των Σερρών

Οι «Περιστεριώτες» ήταν από την αρχή το «αφεντικό» του παιχνιδιού, αφού στα πρώτα 20 λεπτά είχαν βρει γκολ (Μίχορλ 7'), δοκάρι και μεγάλες ευκαιρίες. Εν τέλη το πρώτο ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 0-3 αφού οι Μπάκου(31') και Πνευμονίδης(36') βρήκαν δίχτυα με τον προπονητή των Σερρών να κάνει αλλαγές πριν περάσει 35λεπτο! Στο δεύτερο ημίχρονο, το μόνο που άλλαξε ήταν ένα ακόμη γκολ που βρήκε ο Ατρόμητος στο 69' ξανά με τον Μπάκου που έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Εμφατική νίκη επομένως για την ομάδα της Αθήνας που «φιλοξενεί» τον Αστέρα την ερχόμενη Κυριακή.

Το άλογο παραμένει «κουτσό» αλλά πήρε τον βαθμό

Σε ένα «ήρεμο» παιχνίδι που δεν έγιναν και πολλά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο με το εύστοχο πέναλτι του Πόμπο(18'), έδειχνε να έχει το παιχνίδι στα «χέρια» της μέχρι ο Σαγκάλ(57'), να σκοράρει και να «ξυπνήσει» την AΕΛ Novibet. Οι δύο ομάδες βρήκαν ελάχιστες ευκαιρίες μέχρι το φινάλε κάτι που δεν «στενοχωρεί» ιδιαίτερα την Κηφισιά εφόσον είναι «ψηλά» στη βαθμολογία. Όσο για την ΑΕΛ, ισοβάθμισε με τον Πανσερραϊκό και τον περιμένει σε ένα ματς που μοιάζει με «τελικό».

Το «Αχ...» του Παναιτωλικού και η νίκη που άξιζε ο Αστέρας

Σε ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι που είδαμε εν τέλη να εξελίσσεται σε «θρίλερ», οι «Αρκάδες» εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές ευκαιρίες (και ένα δοκάρι) που είχαν και έκαναν την ανατροπή απέναντι στον Παναιτωλικό που δεν φάνηκε να παίρνει στα σοβαρά τα «καμπανάκια» της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Οι «Αγρινιώτες» παρότι προηγήθηκαν με ένα πολύ όμορφο τέρμα του Φάρλεϊ(13'), ισοφαρίστηκαν από τον Μπαρτόλο(17') και εν τέλη δέχτηκαν την ανατροπή από τον Μακέντα(62'). Σαν να μην έφτανε αυτό ο Παπαδόπουλος έπιασε το πέναλτι του Ρόσα(89΄) και έδωσε στην ομάδα του ακόμη πιο «γλυκιά γεύση νίκης». Για τον Αστέρα ΑΚΤΟR, ήταν ένα τρίποντο που χρειαζόταν πολύ και τον έβγαλε «από τη ζώνη του υποβιβασμού», παρότι κάθε ματς που δίνει από εδώ και πέρα η ομάδα της Τρίπολης είναι σαν... τελικός.

Τελικά αποτελέσματα και βαθμολογία μετά τη 4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας ΑΚΤΟR - Παναιτωλικός 2-1