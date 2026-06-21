Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν – «Δεν τελείωσαν οι συνομιλίες»

Σε νέα φάση έντασης εισήλθαν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στη Λουκέρνη Ελβετίας, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ.



Η αντιπροσωπεία του Ιράν αποχώρησε από τον χώρο των συνομιλιών μετά τις επιθετικές δηλώσεις και αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την Τεχεράνη ως προσβλητικές και αντίθετες με το πνεύμα της διαδικασίας.



Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι συνομιλίες εισήλθαν σε ιδιαίτερα δύσκολη φάση περίπου 80 λεπτά μετά την έναρξή τους, όταν δημοσιοποιήθηκε νέο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, στο οποίο προειδοποιούσε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν αναλάβει δράση για να περιορίσει τη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.



«Η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποχώρησε από το κτίριο όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις», μετέδωσε το IRNA, σημειώνοντας ότι η διαδικασία είχε ήδη διακοπεί προσωρινά πριν από την αποχώρηση των Ιρανών διαπραγματευτών.



Παρά τη δραματική εξέλιξη, πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες δεν έχουν καταρρεύσει οριστικά.



«Οι συνομιλίες διακόπηκαν, αλλά δεν τελείωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επαφών.

Οι απειλές Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν την ώρα που ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για πρόοδο.



«Κλείνεις τα Στενά και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ για την κρίσιμη πλωτή οδό και στη συνέχεια πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@@@@@ σας χώρα».





Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει τον ρόλο της Τεχεράνης στο Λίβανο. «Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οργισμένη αντίδραση

Από την πλευρά του ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους, λέγοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν με αφορμή τις νέες απειλές Τραμπ.



Η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά και τώρα εξετάζει επιλογές μετά τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.



Ιρανικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης εγκατέλειψε τον χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απειλές του Τραμπ.



«Δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.



«Δεν νομίζουν ότι αν οι απειλές τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο της απελπισίας σήμερα;



«Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με άλλο τρόπο».

Χωρίς... πυρηνικά ο πρώτος γύρος

Στον πρώτο γύρο συνομιλιών που διήρκησε 80 λεπτά δεν συζητήθηκαν τα πυρηνικά σύμφωνα με διαρροές από ιρανικά ΜΜΕ.



Οι ίδιες πηγές ανέφεραν «δεν πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια του πρώτου 80λεπτου γύρου συνομιλιών».



«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ, με προτεραιότητα στο ζήτημα του Λιβάνου» ανέφεραν ακόμη.



Αντίθετα το βάρος έπεσε στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.



Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις.



Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η απόφαση εξαίρεσης από τις κυρώσεις πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.