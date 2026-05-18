Στον «αέρα» το Ελλάδα - Ιταλία: Ψάχνει νέο αντίπαλο η ΕΠΟ

Σε αναζήτηση εναλλακτικής λύσης βρίσκεται η ΕΠΟ αναφορικά με το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας τον Ιούνιο, καθώς το προγραμματισμένο παιχνίδι με την Ιταλία στο Παγκρήτιο μόνο σίγουρο δεν θεωρείται πλέον.

Η «γαλανόλευκη» ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18/05) τις κλήσεις της για τα δύο φιλικά του καλοκαιριού, με το ματς απέναντι στη Εθνική Σουηδίας στις 4 Ιουνίου στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης να παραμένει κανονικά στο πρόγραμμα.

Αντίθετα, έντονος προβληματισμός υπάρχει γύρω από το φιλικό με τους «ατζούρι», καθώς τα σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν έχουν ανοίξει το ενδεχόμενο να παραταχθούν με την ομάδα Κ21 αντί της ανδρικής.

Η εξέλιξη αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική πλευρά, η οποία επιθυμεί ένα δυνατό τεστ ενόψει της έναρξης του Nations League τον Σεπτέμβριο και όχι μια αναμέτρηση απέναντι στις Ελπίδες της Ιταλίας.

Για τον λόγο αυτό, οι επαφές ανάμεσα στις δύο Ομοσπονδίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, με την ΕΠΟ να εξετάζει παράλληλα και άλλες διαθέσιμες επιλογές για αντίπαλο. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει και οι διαθέσιμες εθνικές ομάδες για φιλικό μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι περιορισμένες, γεγονός που κάνει την εξεύρεση λύσης ιδιαίτερα δύσκολη.