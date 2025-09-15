Στον ανακριτή ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία - Τι λέει ο δικηγόρος του - Καταγγελίες σοκ

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, έβρισκε νεαρές γυναίκες, κάποιες εξ αυτών ανήλικες και τάζοντάς τους χρήματα και φήμη, τις εξωθούσε στην πορνεία. Εξανάγκαζε τα θύματά του σε χρήση ναρκωτικών, τις εκβίαζε και τις απειλούσε στην προσπάθειά τους να ξεμπλέξουν από το κύκλωμα.

Όπως όλα δείχνουν, τα θύματα του 42χρονου δεν είναι πέντε. Θύμα του αναφέρει: «Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά». Και συνέχισε λέγοντας:



«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στη μητέρα σου. Με χτύπαγε και μου έλεγε πιες κοκαΐνη με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ».

Τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του 42χρονου

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αγγελάκος, δικηγόρος του 42χρονου κατηγορούμενου ανέφερε:



«Έχουν δοθεί κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις στην αστυνομία και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτές οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν επί το πλείστον με αυτά που ακούγονται στον δημόσιο λόγο. Αυτές τις αντιφάσεις αλλά και τις αντιφάσεις με την πραγματικότητα του κατηγορουμένου θα τις εκθέσουμε στην κυρία ανακρίτρια».



Όπως σημείωσε: «Δεν εξέδιδε καμία απολύτως κοπέλα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε καν στο κατηγορητήριο, που του αποδίδεται σήμερα κανένα αδίκημα που να σχετίζεται με ανήλικο».



Όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής ταινιών για ενήλικες που αναφέρεται ότι είχε ο 42χρονος, ο δικηγόρος του είπε ότι συστάθηκε τον Μάιο του 2021.

«Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επεσήμανε σχετικά με την υπόθεση:



«Εμείς δεν είδαμε να έρχονται οργανωμένα κοπέλες όλες μαζί να καταγγέλλουν έναν άνθρωπο. Σε εμάς ήρθε μια κοπέλα και προσπαθήσαμε από την κοπέλα να βρούμε τα στοιχεία των υπόλοιπων. Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες».