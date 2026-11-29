Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Κυριακή (29/11) οι συλληφθέντες για τη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι γονείς της και πέντε ακόμη άνδρες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νεαρής, η υπόθεση φέρεται να έχει τις ρίζες της στην παιδική της ηλικία, με τις καταγγελίες να περιγράφουν ένα περιβάλλον συστηματικής κακοποίησης και εξαναγκασμού.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Όπως φέρεται να κατέθεσε η νεαρή, η μητέρα της κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η μητέρα φέρεται να τη συνόδευε στις συναντήσεις, ενώ για τις μετακινήσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις φέρεται να επιστρατευόταν ένας 45χρονος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον ακριβή ρόλο του, καθώς η νεαρή τον έχει καταγγείλει και για σεξουαλική κακοποίηση.

Στο μικροσκόπιο το τετράδιο της 15χρονης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι Αρχές σε τρεις σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο τετράδιο της νεαρής, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλουν στην ταυτοποίηση και άλλων προσώπων.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα υποστήριξε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ κατήγγειλε περιστατικό κακοποίησης σε ακόμη μικρότερη ηλικία, με φερόμενο δράστη έναν από τους συλληφθέντες.

Παράλληλα, περιέγραψε περιστατικά συστηματικής σωματικής βίας από τους γονείς της, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, την εξανάγκαζαν να συμμετέχει στις συναντήσεις.

«Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω»

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η νεαρή απευθύνθηκε σε συγχωριανό της, ζητώντας βοήθεια για να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να του είπε, προτού του αποκαλύψει όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε επί σειρά ετών.

Όπως υποστήριξε, οι γονείς της φέρονται να την εξανάγκαζαν σε σεξουαλικές συνευρέσεις έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιολογούν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες, εφόσον προκύψουν πρόσθετα στοιχεία για την εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Τι υποστηρίζει ο πατέρας – Ζητά να ανοίξουν κινητά

Πλήρη άγνοια για τις καταγγελίες που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση δηλώνει ο πατέρας της νεαρής, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Νικόλαο Καζατζή στην ΕΡΤ.

Ο συνήγορος ανέφερε, ωστόσο, ότι ο εντολέας του γνώριζε για περιστατικό κακοποίησης του παιδιού το 2020, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή του.

Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστούν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ώστε να αποσαφηνιστούν οι επικοινωνίες και ο ρόλος κάθε προσώπου.

«Ο πατέρας πληροφορήθηκε όλα αυτά στα δικαστήρια. Δηλώνει πλήρη άγνοια για όλα αυτά. Είναι εντελώς αμέτοχος και θέλουμε κι εμείς να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η υπεράσπιση ζητά να ελεγχθούν συνομιλίες, φωτογραφίες και ενδεχόμενο άλλο υλικό που μπορεί να έχει διακινηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων.

«Θέλουμε να ανοίξουν τα κινητά, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ποιος μιλούσε με ποιον, ποιος κανόνιζε τι», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, ακόμη και ορισμένων που εμφανίζονται σήμερα να προσφέρουν βοήθεια στη νεαρή.