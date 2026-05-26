Στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα: «Αυτό θα ήθελε και η Μάρθη να κάνω»

Την πόρτα του Αρείου Πάγου πέρασε το πρωί της Τρίτης (26/5) η Μαρία Καρυστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός της, «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Η κ. Καρυστιανού προσκόμισε στην Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου την ιδρυτική δήλωση της πολιτικής κίνησης, συνοδευόμενη από τις 649 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν την πρωτοβουλία της, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επίσημη αναγνώρισή της ως πολιτικού φορέα.

Παράλληλα, στον ίδιο φάκελο περιλαμβάνεται το καταστατικό του κόμματος, καθώς και το έμβλημα που θα το εκπροσωπεί, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

«Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία»

Το μήνυμα ότι όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει στέλνει η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις της μετά την κατάθεση της διακήρυξης για τη δημιουργία του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και τονίζει πως «η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία».

«Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη» ανέφερε.

«Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκης της κοινωνίας για διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαπλοκής και ατιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν την αξιοπιστία, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση».

«Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία που έχει μετατραπεί σε βαρίδι και μας κρατά στάσιμους φθείροντας την πατρίδα» είπε και συμπλήρωσε πως «εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη, ώστε λέξεις όπως δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου».

«Η κοινωνία είναι είναι πανέτοιμη για νέα αρχή. Όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά τίποτα δεν τον σταματά. Καλούμε όλους όσοι έχουν αισθανθεί τη ανάγκη για αλλαγή και την αύρα της ελπίδας να σταθούν δίπλα μας, η ιστορία ξαναγράφεται αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

Όλα όσα ανέφερε έξω από τον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της: «Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία»



«Είμαι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό θα ήθελε και εκείνη να κάνω», απάντησε σε έρώτηση που της έγινε.

Η επίσημη παρουσίαση της πολιτικής κίνησης είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Πέμπτη (21/5) στη Θεσσαλονίκη, ενώ η διαδικασία κατάθεσης των εγγράφων είχε μετατεθεί χρονικά, μετά την εκδήλωση παρουσίασης.

Υπενθυμίζεται πως για τη σύσταση πολιτικού κόμματος απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 200 υπογραφών πολιτών με δικαίωμα ψήφου, καθώς και η κατάθεση της ιδρυτικής δήλωσης από τον πρόεδρο ή τη διοικούσα επιτροπή στο αρμόδιο δικαστήριο, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία για την ονομασία, την έδρα και το έμβλημα της νέας πολιτικής οντότητας.