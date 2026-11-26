Επιστροφή ενοικίου: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή σε 932.652 δικαιούχους
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025.
Αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατέθεσε η Όλγα Κεφαλογιάννη ζητώντας να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση για την συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της που έχει με τον πρώην σύζυγό της Μινώα Μάτσα.
Το Εφετείο Αθηνών έχει απορρίψει την έφεση της υπουργού Τουρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών και τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας, όπως είχε κρίνει και το Πρωτοδικείο.
Οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας και περιβάλλοντος, επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει μια σταθερή βάση κατοικίας, αποβαίνει σε βάρος των ανήλικών παιδιών.
Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα.