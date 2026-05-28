Τσίπρας από τον Άρειο Πάγο: «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στον λαό και την πατρίδα μας»

Στον Άρειο Πάγο έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την έξοδο από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, υπογραμμίζοντας τη θερμή υποδοχή που επιφυλάσσει το κοινό στο νέο αυτό εγχείρημα, εντός και εκτός συνόρων.

«Έχουν ανταποκριθεί δεκάδες πολίτες από την Ομογένεια. Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θέτοντας το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του κινήματος, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις βασικές προτεραιότητες της νέας προσπάθειας: «Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στον λαό και την πατρίδα μας».

Μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία έντονων διεργασιών στο πολιτικό σκηνικό, με τον πρώην πρωθυπουργό να ποντάρει στη δημιουργία ενός νέου ρεύματος. Όπως σημείωσε, η μέχρι τώρα αποδοχή αφήνει μεγάλα περιθώρια ελπίδας για την πορεία του κόμματος.

«Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ευελπιστούμε ότι θα φέρουμε κάτι καλύτερο στον τόπο», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ανανέωσης προς τους προοδευτικούς πολίτες.

Καμία αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η παρουσία του στον Άρειο Πάγο συνέπεσε χρονικά με το έντονο ενδιαφέρον της επικαιρότητας γύρω από τις δικαστικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μην τοποθετηθεί ή να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη Μαρία Καρυστιανού, κρατώντας τις δηλώσεις του αμιγώς εστιασμένες στα επόμενα βήματα και τους στόχους του δικού του πολιτικού φορέα.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν στον Άρειο Πάγο η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει επίσης η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής και έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

Από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες το νέο κόμμα του, λίγα μόλις 24ωρα μετά την εκδήλωση της παρουσίασης στο Θησείο.

Ενδεικτικό της ανταπόκρισης των πολιτών είναι το γεγονός ότι κατά πληροφορίες η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών του κόμματος βγήκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της αθρόας συμμετοχής.