Στον Αυλώνα ο Δένδιας για τη νέα στρατιωτική θητεία

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνα θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, και όπως μου είπαν, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για μία τυπική επίσκεψη.

Ο Νίκος Δένδιας θα επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την επόμενη εβδομάδα τους «νέους». Και αυτή τη φορά δεν μιλάμε απλά για μία ακόμη «σειρά», αλλά για τη «σειρά» που πρώτη θα βιώσει τη νέα στρατιωτική θητεία και τις μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση.

Ο υπουργός λοιπόν θα επιθεωρήσει το Κέντρο Νεοσυλλέκτων, με λίγα λόγια θα δει αν όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και όπως τουλάχιστον έμαθα, τα πάντα «αστράφτουν» στον Αυλώνα, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Στον δικό μου τον καημό, προσπάθησα να μάθω σε ποιον αριθμό έχουν φτάσει οι σειρές, και αν τις έχω υπολογίσει σωστά, λογικά κάπου στο «413».

Ελπίζω οι νέοι να μην έχουν καμία φαεινή ιδέα να αλλάξουν την αρίθμηση και ακούσουμε τίποτα «σειρά 1». Μην έχουμε παρεξηγήσεις μετά με τους παλιούς