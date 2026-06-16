Στον εισαγγελέα Εφετών ο Γιωτόπουλος-Πέρασε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ μετά την ανατροπή της αποφυλάκισής του

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Τρίτης (16/6) εξήλθε από τη ΓΑΔΑ για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος παρέμεινε εκτός φυλακής για 25 ημέρες, πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επανεισαγωγή του στο σωφρονιστικό κατάστημα μετά την ανατροπή της αποφυλάκισής του.

Στο δρόμο για τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Μεταφέρθηκε με ταξί από το σπίτι του στο Βύρωνα

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/OlCkZViUOM — Flash.gr (@flashgrofficial) June 15, 2026

Η απόφαση του Αρείου Πάγου

Οι εξελίξεις πυροδοτήθηκαν μετά την απόφαση του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.

Η αποφυλάκισή του είχε προκαλέσει έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με παρεμβάσεις ακόμη και από το State Department και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Οι αντιδράσεις αυτές συνοδεύτηκαν από μια σειρά δικαστικών ενεργειών που οδήγησαν τελικά στην αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Το χρονικό των δικαστικών εξελίξεων

Στις 21 Μαΐου έγινε γνωστή η αποφυλάκιση του πολυισοβίτη τρομοκράτη. Μία ημέρα αργότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έδωσε εντολή στον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης.

Στις 25 Μαΐου ασκήθηκε αναίρεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκισης και η υπόθεση εισήχθη στο Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Έπειτα από πολυήμερη διάσκεψη, οι αρεοπαγίτες κατέληξαν στις 15 Ιουνίου στην αποδοχή της εισαγγελικής αναίρεσης, κρίνοντας ορθό το σκεπτικό της.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην περίπτωση του Γιωτόπουλου παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυισοβίτες, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι έχουν καταδικαστεί σε περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθειρξης πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια φυλάκισης.

Παράλληλα, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά δεν διέθετε επαρκή αιτιολογία ως προς τις προϋποθέσεις της υφ’ όρων απόλυσης, όπως η μεταμέλεια και η καλή διαγωγή του κρατουμένου.

Γιατί δεν επέστρεψε άμεσα στον Κορυδαλλό

Παρά την εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στη φυλακή, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε άμεσα, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο.

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Γιωτόπουλος βγήκε από την κατοικία του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε αρχικά σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε σε περιπολικό και οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ωστόσο, οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και δεν υπήρχε το σχετικό έγγραφο επανεισαγωγής του.

Ακολούθησαν επαφές μεταξύ του εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα Εφετών, χωρίς όμως να βρεθεί άμεσα λύση για την προσωρινή παραμονή του στον Κορυδαλλό.

Έτσι, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στη ΓΑΔΑ, όπου και κρατήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.