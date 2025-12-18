Στον εισαγγελέα η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από υποσιτισμό στην Αλεξανδρούπολη

Στην Αλεξανδρούπολη, η τραγωδία που σόκαρε την τοπική κοινωνία συνεχίζει να εξελίσσεται. Η μητέρα του 3χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του από ασιτία, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη, ενώπιον του εισαγγελέα. Ο θάνατος του παιδιού, ο οποίος επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστική εξέταση, αποδόθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω παρατεταμένου υποσιτισμού.

Το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χωρίς τις αισθήσεις του, δεν κατάφερε να επιβιώσει παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Bρέθηκε σχεδόν σκελετωμένο και με εμφανή σημάδια σοβαρής καχεξίας.

Συνελήφθησαν επίσης οι παππούδες του παιδιού, με τους οποίους διέμενε η οικογένεια, ενώ η μητέρα, η οποία έχει άλλα δύο παιδιά, είναι αυτή που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι χθες.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας αποδεικνύει ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε σοβαρό και παρατεταμένο υποσιτισμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το εξαιρετικά χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού για την ηλικία του.