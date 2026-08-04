Στον εισαγγελέα η οικογένεια του Έλληνα χειριστή του Bell: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Bell που έχασε τη ζωή του στη μοιραία σύγκρουση της Κυριακής (2/8), κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Μέσω της δικηγόρου τους ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους τυχόν συνέβαλαν με πράξεις ή παραλείψεις στον θάνατό του χειριστή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έδωσαν εντολή στο δικηγορικό γραφείο της κ. Βάσως Πανταζή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, «προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι».



«Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες», τονίζεται από το δικηγορικό γραφείο της κ. Πανταζή.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος για το δυστύχημα:

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».