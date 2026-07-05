Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μέχρι την Εύβοια θα φτάσει ο τοξικός καπνός - Οδηγίες προς τους πολίτες

Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού κι ένα τοξικό νέφος καλύπτουν από χθες το βράδυ τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ως συνέπεια της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Ανθούπολη έξω από το Ωραιόκαστρο κι εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα μέχρι τη Φιλοθέη του δήμου Παύλου Μελά.

Η μυρωδιά του καπνού έχει καλύψει την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ τα μπαλκόνια, οι αυλές και οι τέντες έχουν γεμίσει στάχτη και αποκαΐδια.

Την ίδια ώρα, στον εισαγγελέα μεταφέρθηκε ο 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε λόγω επικίνδυνης συμπεριφοράς με το αμάξι του, προκαλώντας σπινθήρες. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί το λάθος του και αναμένεται να του ασκηθούν διώξεις.

Στον εισαγγελέα ο 76χρονος που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/jre2lb1g92 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 5, 2026

Στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει το όχημά του, ο οδηγός φέρεται να πάτησε επανειλημμένα και με δύναμη το γκάζι, προκαλώντας έντονη τριβή του κάτω μέρους του αυτοκινήτου με το έδαφος. Η τριβή αυτή εκτιμάται ότι δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκάλεσαν την ανάφλεξη της ξερής βλάστησης και, στη συνέχεια, την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο τοξικός καπνός θα φτάσει μέχρι τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια

Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, δείχνει ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται από το AtmoHub, η πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του, αποτυπώνει την αναμενόμενη εξέλιξη του πλουμίου τις επόμενες ώρες με βάση την ολοκληρωμένη στήλη καπνού (total column smoke), ενώ η διασπορά εξαρτάται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και επικαιροποιείται συνεχώς. «Η προσομοίωση κοντά στην επιφάνεια δείχνει επίδραση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μεταφορά προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, όπως επισημαίνεται, η καύση ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀) και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή που επηρεάζεται από το πλούμιο καπνού. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τα υλικά που καίγονται και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες.

Τι περιέχει το τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι όταν καίγονται εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και βιομηχανικοί χώροι, ο καπνός δεν αποτελείται μόνο από αιθάλη και διοξείδιο του άνθρακα.



Ανάλογα με τα υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στην ατμόσφαιρα μπορεί να απελευθερωθούν πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5 και PM10), μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, καθώς και ουσίες που προκύπτουν από την καύση πλαστικών, ελαστικών, υφασμάτων, χρωμάτων και άλλων συνθετικών υλικών.



Ειδικά όταν στις εγκαταστάσεις υπάρχουν PVC και άλλα χλωριωμένα πλαστικά, ενδέχεται να παραχθούν ιδιαίτερα επιβλαβείς ενώσεις, όπως διοξίνες και φουράνια, ενώ η καύση ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να απελευθερώσει και ίχνη βαρέων μετάλλων.

FLASH

Πόσο επικίνδυνη είναι η έκθεση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την εισπνοή των πολύ μικρών σωματιδίων, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος.

Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό, έντονο βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκέφαλο και αίσθημα δυσφορίας, ενώ μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν άτομα με άσθμα ή χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, έγκυες και άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα.



Οι συστάσεις

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή τους στο νέφος μέχρι να βελτιωθεί η εικόνα. Οι βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν:

Παραμονή σε κλειστούς χώρους.

Κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στις περιοχές όπου υπάρχει έντονος καπνός.

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Ιδιαίτερη προσοχή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Επικοινωνία με γιατρό σε περίπτωση επίμονης δύσπνοιας, έντονου βήχα ή άλλων συμπτωμάτων.

Σε περιοχές όπου η συγκέντρωση καπνού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 ή FFP3 όταν είναι απαραίτητη η έξοδος από το σπίτι.

FLASH

«Μην καθαρίζετε τα μπαλκόνια με πιεστικά λάστιχα»

«Προσοχή μην καθαρίζετε τα μπαλκόνια με πιεστικά λάστιχα. Μόνο με χαμηλή πίεση, διαφορετικά σκορπίζεται τη στάση και τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα και τα εισπνέετε». Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε στην τοπική ιστοσελίδα voria.gr ο καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο οποίος και εξήγησε τι ακριβώς είναι αυτό το τοξικό νέφος.

«Το νέφος αυτό που κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης αποτελείται από λεπτά σωματίδια ως αποτέλεσμα της ατελούς καύσης. Μάλιστα το γεγονός ότι υπήρξε ένας συνδυασμός δασικής καύσης και τεχνικών υλικών από τα εργοστάσια που πήραν φωτιά (υλικά ανακύκλωσης, απορρυπαντικά, έλαια), κάνει ακόμη πιο επιβαρυντική τη σύστασή του», δηλώνει ο κ. Σαρηγιάννης και συνεχίζει: «τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα εθεριστικοί στον λαιμό και στα μάτια, ενώ υπάρχουν και αρκετές ενώσεις καρκινογόνες, όπως βενζόλιο, διοξίνες, φουράνια».

Πέρα από κάποιο τσούξιμο στον λαιμό και στα μάτια, οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα άμεσα, δεδομένου μάλιστα ότι η φωτιά σβήνει και το νέφος υποχωρεί. Όσο όμως αυτές οι ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες και επικάθονται εκεί είτε εισέρχονται μέσω του κυκλοφορικού στο αίμα, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Συνεπώς, η σύσταση είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις μετακινήσεις, αλλά και την άθληση στο ύπαιθρο. «Πρέπει οι πολίτες να μην εφησυχάζουν. Να αποφύγουν οπωσδήποτε την άθληση και χειρωνακτικές εργασίες στην ύπαιθρο όσοι πάσχουν από Χρόνια αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, από άσθμα, σοβαρές καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές οι έγκυες και να προστατεύσουμε τα παιδιά ως πιο ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση είναι να αποφύγουμε την έκθεση σε εξωτερικό περιβάλλον», είπε στη Voria, ο Νίκος Τζανάκης καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

FLASH/Βασίλης Παπαναστασούλης

Επιπλέον ο κ. Σαρηγιάννης καλεί τον κόσμο να έχει κλειστά τα παράθυρα και όσοι πρέπει να κυκλοφορήσουν να φορούν απαραίτητα ενισχυμένη μάσκα, την ΚΝ95 ή FFP2 και φυσικά να μην κυκλοφορούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά.

Όσον αφορά τη χρήση κλιματιστικών, ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει να χρησιμοποιείται το σύστημα ανακύκλωσης του αέρα, το οποίο διαθέτουν τα σύγχρονα μηχανήματα και σε όσα δεν υπάρχει, οι πολίτες να δροσίζονται με ανεμιστήρα μπροστά από τον οποίο να τοποθετήσουν ένα μπολ με παγάκια, «για φυσική δροσιά».

Στην πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ενδεχόμενο βροχής, οι περισσότεροι ανακουφίστηκαν, σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Σαρηγιάννη, «η βροχή θα σβήσει και τις τελευταίες εστίες, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, αλλά βαρέα αέρια και σωματίδια θα πέσουν στο έδαφος και θα προκαλέσουν μόλυνση». Έτσι καλό θα είναι να αποφεύγεται η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από κήπους κοντά στις πληγείσες περιοχές.

Eπειδή οι κάτοικοι της Φιλοθέης και άλλων όμορων οικισμών επιστρέφουν τα σπίτια τους μετά την εντολή εκκένωσης που πήραν χθες μέσω του 112, οι ειδικοί συνιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να μειώσουν όσο μπορούν την έκθεση στο περιβάλλον και να αποφύγουν την κόπωση που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία τους.